ليفربول قد يقوم بخطوة مفاجئة في سوق الانتقالات ويعيد التعاقد مع المدافع الذي تخلى عنه الصيف الماضي - وسيكلفه ذلك أكثر بكثير من سعر بيعه
ليفربول يراقب كوانسا عن كثب
يشير تقرير TEAMtalk إلى أن كشافي ليفربول قد كثفوا تقييمهم للمدافع، بعد أن حضروا آخر أربع مباريات لليفركوزن لمراقبة تقدمه تحت أعين Fenway Sports Group. يقال إن عملاق ميرسيسايد يدرس إمكانية إعادة لاعب الأكاديمية، على الرغم من أن ذلك سيكلفه مبلغًا كبيرًا. في حين أن الريدز أدرجوا بندًا لإعادة الشراء في الاتفاقية الأصلية، إلا أنه لن يصبح ساريًا رسميًا حتى عام 2027. ومع ذلك، مع تألق اللاعب في ألمانيا، يبحث ليفربول إمكانية تقديم هذا الاتفاق إلى الصيف المقبل. ليفركوزن على علم بهذا الاهتمام، وإذا أعرب اللاعب عن رغبته في العودة إلى إنجلترا، فقد يوافق النادي الألماني على صفقة بقيمة 60 مليون يورو - وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي باعه به الريدز قبل أقل من 12 شهرًا.
الإحباط في ألمانيا يغذي الحديث عن الخروج
كان كوانسا لاعباً بارزاً في فريق كاسبر هجولماند، حتى أنه ساهم في تسجيل أهداف حاسمة، بما في ذلك هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ضد ماينز نهاية الأسبوع الماضي. على الرغم من نجاحه الشخصي، لم يخف المدافع إحباطه من تذبذب أداء ليفركوزن الذي يحتل المركز السادس في جدول الدوري الألماني. بعد التعادل 1-1 الأخير، قدم المدافع تقييمًا صريحًا لمستوى فريقه الحالي، مما أثار المزيد من الشائعات حول احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
في حديثه إلى Werkself-TV، عبر BILD، لم يتردد كوانسا في القول: "لم نفز، وفي رأيي، هذا غير كافٍ. لقد كررنا هذا كثيرًا مؤخرًا، ليس لدينا ما يكفي من الحماس، ولا ما يكفي من القوة. لم يكن ذلك كافيًا مرة أخرى. لدي شعور بأننا نلعب حاليًا ضد أنفسنا. نحن لا نلعب معًا بشكل كافٍ، لدينا أفكار مختلفة. نحن نلعب بطريقة غير منسقة ونحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفنا. بعض المباريات في الدوري سارت بشكل جيد، لكن هذه المباراة بالتأكيد لم تكن واحدة منها".
لغز عقد إبراهيم كوناتي
بينما تزداد حدة السعي وراء كوانسا، يواجه آرني سلوت أيضًا مشكلة كبيرة تتعلق بإبراهيما كوناتي. ينتهي عقد الفرنسي الحالي قريبًا، ووفقًا للتقارير، حدد النادي موعدًا نهائيًا في الربيع لكي يقرر المدافع مستقبله في أنفيلد. سلوت يائس للاحتفاظ بلاعب RB Leipzig السابق للحفاظ على شراكة عالمية المستوى مع فيرجيل فان ديك، لكن اهتمام ريال مدريد لا يزال يلوح في الأفق مع دخول المدافع الأشهر الأخيرة من عقده.
وفي معرض حديثه عن الموقف، قال سلوت مؤخرًا للصحفيين: "نحن في محادثات معه، وهذا يوضح لكم ما نريد. من الواضح أننا نرغب في بقائه، لكن المفاوضات مستمرة، لذا دعونا نرى إلى أين ستؤدي. لن ندخل في مفاوضات إذا لم نرغب في بقائه. قدم إيبو أداءً جيدًا للغاية مؤخرًا. قدم العديد من المباريات الجيدة في وقت سابق من الموسم، لكنه كان أيضًا أحد أسباب استقبالنا لهدف. كان أداؤه العام جيدًا، لكن خطأً بسيطًا ارتكبه أدى على الفور إلى هدف، لذا تم الحكم عليه بشكل مختلف. لكنه يشكل ثنائيًا جيدًا مع فيرجيل منذ أن جئت إلى هنا، ومثل فيرجيل، كان دائمًا في حالة بدنية جيدة. هذان اللاعبان مهمان جدًا لنا، ليس فقط بسبب جودتهما، ولكن أيضًا بسبب قلة الخيارات المتاحة لدينا في الخلف.
إصلاح دفاعي في الأفق
تخطيط ليفربول للموسم 2026-27 يسير على قدم وساق، حيث تمكن النادي من التعاقد مع جيريمي جاكيه من رين. يتمثل هدف فريق التوظيف في تزويد سلوت بمجموعة قوية من الخيارات، تتألف بشكل مثالي من فان ديك، وكوناتي المتجدد، وقوانسا العائد، واللاعبين الشباب الواعدين مثل جاكيه وجيوفاني ليوني. إن إضافة قوانسا إلى التشكيلة من شأنه أن يعزز حصة اللاعبين المحليين ويوفر الإلمام التكتيكي الذي فقده الريدز عندما وافقوا على بيعه العام الماضي.
