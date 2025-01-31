أبو تريكة لم يكذب واسألوا كلوب .. الدوري الإنجليزي ليس محسومًا لليفربول و"المهر" قد يقلب الطاولة!

الماضي لا يكذب

مع بداية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، انبهر الجميع بالمستويات المميزة التي قدمها ليفربول تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، إلا بعض القلائل كان أبرزهم محمد أبو تريكة!

المحلل في شبكة "بي إن سبورتس" ونجم الأهلي ومصر السابق، قال إنه لن ينخدع في النتائج الإيجابية للهولندي مع الريدز في أول 7 جولات، وأنه لن يستبدل "الاستاكوزا" التي كان يقدمها يورجن كلوب بـ"الفول والطعمية" مع سلوت.

مرت الأسابيع، وأصبحنا في آخر شهر يناير، ونستعد لخوض الرابعة والعشرين من البريميرليج، وليفربول لا يزال في المقدمة، لتكون كل المؤشرات أن تريكة ظلم الريدز ولم يكن حكمه صائبًا على الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الريدز في المركز الأول بـ53 نقطة بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتخبط، ولديه مباراة مؤجلة مع إيفرتون، بينما نجد الوحش الأكثر رعبًا في المسابقة "مانشستر سيتي" يترنح في المركز الرابع بـ41 نقطة.

في الظاهر يبدو أن تريكة سيكون عليه الاعتذار للجميع، ولكن من الباطن يبدو أن العكس قد يكون صحيح!