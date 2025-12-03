ليفربول ضد سندرلاند | سلوت الراعي الرسمي لليالي "أنفيلد" التعيسة .. وحتى الأنانية لن تسعد "فيرتس المنحوس"!

من جديد يكتب على جماهير ليفربول أن تعيش ليلة باردة وتعيسة في ملعبها التاريخي "أنفيلد"، وهذه المرة أمام سندرلاند العائد مؤخرًا إلى البريميرليج، بتعادل إيجابي بنتيجة (1-1)، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول تأخر بهدف بنفس السيناريو المعتاد في المباريات الأخيرة وهذه المرة عن طريق النجم المغربي شمس الدين طالبي في الدقيقة 67، قبل أن يتسبب فلوريان فيرتس في التعادل للريدز بهدف في الدقيقة 81، لكنه سجل كهدف عكسي بعد ارتطام الكرة في قدم نوري موكيلي لاعب سندرلاند وتحويل مسارها إلى الشباك.

بهذا التعادل، يتحرك ليفربول خطوة ضئيلة إلى الأمام محتلًا المركز الثامن "مؤقتًا"، برصيد 21 نقطة، ليبتعد بشكل كبير عن صراع الصدارة التي يحتلها آرسنال بفارق 12 نقطة، ويتلاشى تدريجيًا الأمل في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يتقدم سندرلاند إلى المركز السادس من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، ليستحق عن جدارة لقب الحصان الأسود هذا الموسم، حيث تفصله فقط 3 نقاط على اقتحام المربع الذهبي للكبار.