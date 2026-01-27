Goal.com
مباشر
Fulham v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"ليفربول قد لا يفوز بأي شيء هذا الموسم".. سلوت يعلن اضطراره لتغطية الدفاع من "مراكز أخرى" بسبب الغيابات

تغييرات جذرية منتظرة في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري

اعترف أرني سلوت، مدرب ليفربول، أنه من المرجح أن يستخدم لاعب وسط كقلب دفاع في مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد كاراباج بسبب نقص الخيارات.

ومن المقرر أن يضمن الريدز مكانًا تلقائيًا في دور الـ16 بفوزه في أنفيلد، لكنه سيضطر إلى تشكيل مجموعة مؤقتة بسبب العديد من الإصابات.

  • ثنائي أساسي يغيب عن مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

    جو جوميز، الذي ابتعد عن الملاعب بسبب إصابة طفيفة، وإبراهيما كوناتي، الذي غاب عن آخر مباراتين لليفربول بسبب ظروف شخصية بعد وفاة والده، سيغيبان عن مباراة الأربعاء. 

    وهذا يعني أن سلوت، الذي اعترف سابقًا بأن النادي من غير المرجح أن يوقع مع لاعب كبير قبل إغلاق سوق الانتقالات، سيضطر إلى إشراك لاعب في مركز غير مركزه الأصلي إذا أراد تأمين خط الدفاع بالشكل اللازم.

    • إعلان
  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    سلوت يتحدث عن صعوبة الاختيار

    في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي ستقام غدًا، الأربعاء، سُئل سلوت عما إذا كان لاعب الوسط الدفاعي واتارو إندو يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع بالنظر إلى خبرته السابقة في هذا الدور. 

    وأجاب الهولندي: "لقد غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وكان عليه أن يتواجد ضد بورنموث السبت الماضي، وغدًا، هناك مباراة قادمة، ثم بعد ثلاثة أيام مواجهة أخرى. كما قلت أيضًا، هذه ليست الطريقة الوحيدة التي أقرر بها تشكيلتي - فالتكتيكات تلعب دورًا في ذلك أيضًا. من المؤكد أننا سنعاني من نقص في مركز قلب الدفاع غدًا، لا يمكنني الآن سوى إشراك لاعب وسط في هذا المركز

    "باستثناء فيرجيل [فان ديك]، الذي أقدره كثيرًا لكونه لاعبًا يتمتع بلياقة بدنية جيدة طوال الوقت. في سنه، لا ينبغي أن نعتبر استعداده الدائم للعب 90 دقيقة أمرًا مفروغًا منه. بالعودة إلى ما هو "مقبول" بالنسبة لي، أستطيع القول إننا إذا تحسنا في كلا المنطقتين، أعتقد أننا قادرون على الفوز بشيء ما هذا الموسم، وإذا تحسنا في منطقة واحدة فقط، فسيكون من الصعب جدًا الفوز بشيء ما هذا الموسم".

  • قد يبدأ سوبوسلاي في الدفاع مرة أخرى

    دومينيك سوبوسلاي، الذي يمكن القول إنه أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، لعب في مركز الظهير الأيمن في الأشهر الأخيرة، وسلوت أشار إلى أن اللاعب المجري قد يضطر للعب في هذا المكان مرة أخرى بسبب التغييرات في خط الدفاع.

    وأضاف سلوت: "كما قلت، أنا أعتبره لاعبًا مناسبًا لكل المراكز تقريبًا! سننتظر ونرى. جيريمي فريمبونج موجود للعب كظهير، لكنه يمكنه أيضًا اللعب كجناح. لكن في الجناح الأيمن لدي أيضًا محمد صلاح. لذا، لدي خياران للعب في الجناح الأيمن وخيار واحد مع جيريمي كظهير أيمن، ولكن إذا أضفنا دومينيك أو كورتيس [جونز]، فجأة يصبح لدي ثلاثة خيارات للعب في مركز الظهير الأيمن. لكننا نتفق على حقيقة أنه يؤدي بشكل أفضل في خط الوسط - وأنا ودومينيك نتفق تمامًا على ذلك!"

  • حالة من الحذر قبل مباراة كارباج

    على الرغم من الصورة الضعيفة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب دوري أبطال أوروبا مع دخول الجولة الأخيرة من مباريات مرحلة الدوري، حيث لا يتفوق عليه سوى آرسنال وبايرن ميونخ وريال مدريد في الترتيب. ويحتل كاراباج، الذي يُعتبر المفاجأة الكبرى في الموسم الأوروبي حتى الآن، المركز 18 ويقترب من بلوغ مرحلة التصفيات في الدور الإقصائي.

    سُئل سلوت عن تقييمه لفريق كاراباج الشجاع، فرد قائلاً: "دائماً ما يكون الأفراد واللاعبون هم الذين يجعلون الأمور صعبة. من حيث أسلوب اللعب، هم مباشرون وسريعون، يتجهون مباشرة نحو المرمى مع الكثير من الركض خلف الدفاع، وهم لاعبون متمكنون من الكرة. لقد أظهروا هذا الموسم ضد الأندية الكبيرة - لأن دوري أبطال أوروبا يضم أندية كبيرة فقط - أنهم فريق جيد جدًا وصعب الهزيمة. حتى [ضد] تشيلسي تمكنوا من الحفاظ على النتيجة 2-2.

    أعتقد أنه حتى إذا نظرت إلى موسمنا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ربما كانت بعض الفرق محظوظة بما يكفي لمواجهة الخصوم الذين خرجوا من الدور التالي من المركز 24 إلى 34. ولكننا خضنا العديد من المباريات الصعبة وتعاملنا معها بشكل جيد، وواجهتنا بعض المشاكل لأننا لعبنا ضد العديد من الفرق القوية في أوروبا".

دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
كاراباج crest
كاراباج
كاراباخ
0