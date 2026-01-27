"ليفربول قد لا يفوز بأي شيء هذا الموسم".. سلوت يعلن اضطراره لتغطية الدفاع من "مراكز أخرى" بسبب الغيابات

في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي ستقام غدًا، الأربعاء، سُئل سلوت عما إذا كان لاعب الوسط الدفاعي واتارو إندو يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع بالنظر إلى خبرته السابقة في هذا الدور.

وأجاب الهولندي: "لقد غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وكان عليه أن يتواجد ضد بورنموث السبت الماضي، وغدًا، هناك مباراة قادمة، ثم بعد ثلاثة أيام مواجهة أخرى. كما قلت أيضًا، هذه ليست الطريقة الوحيدة التي أقرر بها تشكيلتي - فالتكتيكات تلعب دورًا في ذلك أيضًا. من المؤكد أننا سنعاني من نقص في مركز قلب الدفاع غدًا، لا يمكنني الآن سوى إشراك لاعب وسط في هذا المركز

"باستثناء فيرجيل [فان ديك]، الذي أقدره كثيرًا لكونه لاعبًا يتمتع بلياقة بدنية جيدة طوال الوقت. في سنه، لا ينبغي أن نعتبر استعداده الدائم للعب 90 دقيقة أمرًا مفروغًا منه. بالعودة إلى ما هو "مقبول" بالنسبة لي، أستطيع القول إننا إذا تحسنا في كلا المنطقتين، أعتقد أننا قادرون على الفوز بشيء ما هذا الموسم، وإذا تحسنا في منطقة واحدة فقط، فسيكون من الصعب جدًا الفوز بشيء ما هذا الموسم".