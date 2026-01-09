سلسلة عمرها 600 مباراة .. رقم "صفري" نادر يفسد تعادل ليفربول أمام آرسنال ويثير غضب سلوت من فريقه

كان ليفربول يفتقد لاعبيه الأكثر قوة في الهجوم، حيث يتواجد النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. كما غاب ألكسندر إيسزك، اللاعب الذي سجل رقماً قياسياً في التعاقدات بالدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة، في حين أن هوجو إيكيتيكي، هداف الفريق برصيد 11 هدفاً، كان يعاني أيضاً من إصابة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، كان سلوت سعيدًا بأداء فريقه. وردًا على سؤال الصحفيين بعد المباراة عن عدم تسجيل الأهداف وقلة الخيارات في الثلث الأخير من الملعب، قال: "أعتقد أن هناك أمور أخرى يجب الحديث عنها بشأن وضع الفريقين في الوقت الحالي غير [قوة] مقاعد البدلاء. أعتقد أننا أظهرنا اليوم - وليس للمرة الأولى - في المباريات الكبيرة أننا قادرون على منافسة أي فريق كبير آخر.

"وقد حققنا نتائج جيدة مع جميع الفرق الكبيرة تقريبًا، باستثناء مانشستر سيتي، عندما كان من الواضح أننا سجلنا هدف التعادل 1-1، لكن الوحيدين الذين لم يعتقدوا ذلك كانوا الحكم ومسؤول تقنية الفيديو. تلك هي المباراة الوحيدة التي خسرناها 3-0.

"لقد أظهرنا في مبارياتنا على أرضنا وخارجها ضد آرسنال أننا قادرون على منافسة أي فريق آخر. ثم هناك سؤال عن سبب تأخرنا بـ 14 نقطة عنهم، والسبب هو أننا نواجه صعوبة في اختراق الدفاعات المنخفضة، وهناك فارق 20 هدفًا بيننا في الكرات الثابتة.

"لكن في كلتا المباراتين، أظهرنا أننا قادرون على منافسة بعضنا البعض. فزنا في أنفيلد بفضل ركلة حرة في أنفيلد. واليوم، لم تكن هناك لحظة مثل تلك، لذا كانت النتيجة 0-0".

