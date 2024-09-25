الأفضل لكن تدخل قذر كاد يسقطه وما يتعرض له في ليفربول قمة قلة الاحترام .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح أمام وست هام

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح في مباراة كأس كاراباو أمام وست هام؟

عبر ليفربول الإنجليزي لدور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو"، بعد سحق وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب أنفيلد.

أرني سلوت؛ المدير الفني للريدز، فضل إراحة بعض اللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء؛ منهم الجناح المصري محمد صلاح، الذي لم يدفع به إلا في الدقيقة 59، لتتحول المباراة مع نزوله من نتيجة 2-1 لـ5-1.

التهديف افتتحه الضيوف في الدقيقة 21 بهدف جاريل كوانساه بالخطأ في مرماه، لكن دييجو جوتا أعاد المباراة لنقطة التعادل بعدها بأربع دقائق فقط، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 49.

وشهدت الدقيقة 74 من عمر المواجهة إحراز صلاح لهدفه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتبعه الثنائي كودي جاكبو وداروين نونيز بثنائية في الدقيقتين 90 و3+90.

الهدف ليس اللقطة الوحيدة لمو في المباراة، إذ تسبب كذلك في الدقيقة 76 في تحصل إيدسون ألفاريز؛ لاعب وست هام، على الإنذار الثاني ومن ثم الكارت الأحمر، بعد تدخل عنيف على قدمه، لكنه لم يصب المصري بأي أذى.

وأتت ردود فعل الجماهير حول الـ31 دقيقة التي شارك بها صلاح إيجابية، مؤكدين أنه استعاد مستواه من جديد، لكن هناك بعض الاعتراضات كذلك وإن كانت ليست على المستوى الفني للاعب.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ردود فعل الجماهير حول ما قدمه صلاح أمام وست هام..