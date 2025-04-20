صلاح لم يُسجل أو يصنع أمام ليستر سيتي

عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على مستضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف سجله ترينت ألكسندر آرنولد في الدقيقة الـ76 من المباراة، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة ويُحافظ على فارق الـ13 نقطة مع مطارده آرسنال.

النجم المصري، محمد صلاح، لعب المباراة بالكامل لكنه لم ينجح بترك أي بصمة تهديفية، وقد أهدر عدة فرص محققة للتسجيل، حيث وصل عدد الأهداف المتوقعة من جانبه إلى 1.05 هدف.

صلاح سدد 7 تسديدات كانت واحدة فقط منها على المرمى، وقد لمس الكرة 13 مرة داخل منطقة جزاء ليستر سيتي، فيما صنع 3 فرص لزملائه.

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ردود الفعل على أداء صلاح أمام ليستر سيتي غلب عليها الدهشة من إهداره للفرص السهلة والاعتراف بفضله ودوره الكبير في اقتراب الريدز من اللقب الثمين.

نستعرض أبرزها معًا ..