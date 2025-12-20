مرحبًا في نادي توتنهام للألعاب القتالية: ليفربول ينتصر وسط حسرة سلوت .. وفوز بلا طعم في غياب صلاح!

قمة سعيدة وحزينة في آن واحد، خرج فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من ملعب توتنهام هوتسبير، بانتصار ثمين على السبيرز بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

وتقدم ليفربول بهدفين عن طريق ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 56 و66، فيما وقع توتنهام ريتشارليسون على هدف توتنهام في الدقيقة 83.

ورفع ليفربول، حامل اللقب، رصيده إلى 29 نقطة، ليحلّ في المركز الخامس في جدول البريمييرليج، بفارق الأهداف عن تشيلسي "الرابع"، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 22 نقطة، في المركز الثالث عشر.

المباراة شهدت أيضًا، إصابة اثنين من لاعبي ليفربول، وهما كونور برادلي وألكسندر إيزاك، فيما واصل توتنهام المباراة بتسعة لاعبين، منذ تلقي تشافي سيمونز، بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 33، وكذلك طرد مباشر لروميرو في الدقيقة 90+3.