ليفربول تحت قيادة سلوت.. أبطال إنجلترا رغم التشكيك

على الرغم من اضطراره إلى استبدال أحد أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ النادي، إلا أن الهولندي حقق على الفور مكانة أسطورية لنفسه.

الفوز الأخير على توتنهام أكد حقيقة لم تعد تخفى على أحد: ليفربول هو أفضل فريق في إنجلترا. لقد حسم الريدز لقب الدوري الإنجليزي مبكرًا، محولين سباقًا كان يُتوقع أن يكون محتدمًا إلى مسيرة شبه سهلة.

هذا الإنجاز تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، لم يمر دون محاولات للتقليل من شأنه، وهو ما أزعج لاعبين مثل فيرجيل فان دايك الذي انتقد تلميحات بأن الموسم لم يكن "استثنائيًا" بسبب الخروج من أوروبا والكأس المحلية.

المثير للاهتمام أن الإشادة بعمل سلوت جاءت من خارج الدائرة المقربة لليفربول. علّق قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين على سكاي سبورتس قائلاً: "لو قال أحدهم في بداية الموسم إن ليفربول سيكون في هذا المركز، لما صدقته". زميله السابق جاري نيفيل، الذي توقع أن ينهي ليفربول في المركز الخامس، عبر عن دهشته قائلاً: "الجميع كان يعتقد أن الفريق سيشهد تراجعًا، وأنا بالتأكيد كنت أعتقد ذلك. لكن سلوت كان مثاليًا".