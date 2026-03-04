ليفربول بحاجة إلى إقالة آرني سلوت: على الريدز المترددين أن يتخذوا قرارًا صعبًا بعد هزيمة ولفرهامبتون، حيث أثبت الهولندي أنه غير قادر على إنقاذ موسم كابوسي

لا يزال بعض المشجعين غير قادرين على الاعتراف بضرورة إقالة سلوت - وهذا أمر مفهوم تمامًا. فهو واحد من اثنين فقط فازا ببطولة مع ليفربول في السنوات الـ 36 الماضية - وقد حقق ذلك في موسمه الأول كمدرب.

لذلك، لا يزال هناك شعور بأن سلوت يجب أن يُمنح مزيدًا من الوقت - لأنه استحق المزيد من الوقت. لسوء الحظ، هذا الحجة عاطفية أكثر منها عقلانية، وتستند الآن بشكل شبه حصري على الشعور بأن المشجعين مدينون للهولندي لأنه منحهم أحد أفضل أيام حياتهم، وبالتالي فإنهم مدينون له بالولاء - على الأقل حتى نهاية الموسم.

كما يفخر المشجعون بحقيقة أن ليفربول ليس "ناديًا يطرد مدربيه". في أنفيلد، لطالما اعتُبر المدربون أكثر أهمية من اللاعبين - وعادة ما يتم دعمهم في الأوقات الصعبة، بطريقة تتماشى تمامًا مع شعار النادي، "لن تمشي وحدك أبدًا".

ومع ذلك، فإن مزيجًا من التقاليد والإنجازات السابقة لا ينبغي أن يكون كافيًا لإبقاء سلوت في منصبه، نظرًا لأن الصعوبات الحالية تهدد النجاح المستقبلي، حيث كشفت أحدث التقارير أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا له أهمية كبيرة لاستقرار النادي الاقتصادي بعد الإنفاق القياسي على رسوم الانتقالات والأجور الصيف الماضي.