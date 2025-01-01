ثلاثي ليفربول فرض نفسه .. أفضل 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

وصل هؤلاء اللاعبون في منتصف الموسم دون وقت للتأقلم، لكنهم أثبتوا أنهم صفقات محورية لأنديتهم.

غالبًا ما يُوصف يناير بأنه أكثر الشهور كآبة في العام، لكنه يمكن أن يكون أيضًا وقتًا للتجديد، ولحظة لبدء جديد. وبالنسبة للأندية الكروية، فإن فتح نافذة الانتقالات في يناير هو فرصة للأندية لإضفاء حياة جديدة على حملاتها المخيبة للآمال والاستثمار من أجل المستقبل.

ومن المتوقع أن يكون أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي نشيطين أثناء محاولتهم إنقاذ موسمهم الكارثي، بينما يجب على مانشستر يونايتد استخدام النافذة لبدء إعادة ضبط الثقافة من خلال بيع ماركوس راشفورد. في حين يمكن لأرسنال استخدام النافذة لتعزيز فريقهم المليء بالإصابات وزيادة فرصهم في اللحاق بالقادة الهاربين لليفربول.

وغالبًا ما يشتكي المديرون من أن نافذة الشتاء توفر قيمة قليلة مقارنة بالصيف، حيث يتم إتمام الجزء الأكبر من الأعمال. ومع ذلك، تم إجراء بعض التحركات الانتقالية الأكثر ذكاءً في الشهر الأول من العام. هنا، يقدم GOAL أفضل التوقيعات في نافذة الانتقالات في يناير في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز...