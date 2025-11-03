ليفربول كان الخيار الثاني.. رئيس ليفركوزن يفجر مفاجأة عن فيرتس وريال مدريد!

أصبح فيرتس واحدًا من أكثر المواهب المطلوبة في عالم كرة القدم عقب أدائه المثالي في فوز ليفركوزن بلقب البوندسليجا.

أصبح مصدرًا منتظمًا للأهداف والتمريرات الحاسمة هناك، حيث كانت قدراته الإبداعية محل اهتمام واضح لأكبر الأندية.

وأفيد بأن ريال مدريد كان "يستطلع" الأمر، بينما تواجد بايرن ميونخ دائمًا في السوق للبحث عن اللاعبين الذين أثبتوا أنفسهم محليًا في كرة القدم الألمانية.

في النهاية، فاز ليفربول بسباق الظفر بتوقيعه الثمين، مع الحاجة لمبلغ كبير (أكثر من 100 مليون) لإتمام تلك الصفقة.

لكن فيرتس قدّم بداية بطيئة لفترته في إنجلترا، حيث لم يفتتح سجله التهديفي الرسمي بعد مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما شهد فترات متقطعة على مقاعد البدلاء بالفعل.