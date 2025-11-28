Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
محمود خالد

"رصيد سلوت انتهى" .. أسطورة ليفربول يعلق على مطالبة يورجن كلوب بالعودة إلى ليفربول برسالة مثيرة

رباعية آيندهوفن وضعت سلوت في مرمى النيران..

لا تزال الانتقادات تطارد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من كل حدب وصوب، في ظل الهزائم القاسية التي يتعرض لها الريدز هذا الموسم، وآخرها في سقوطه برباعية آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا.

ويمرّ ليفربول بأزمة حقيقية، خاصة في آخر ثلاث مباريات؛ حيث تلقى بطل الدوري الإنجليزي، خسارة على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة (0-3)، والسقوط أمام نوتنجهام فورست في آنفيلد رود بثلاثية نظيفة، في البريمييرليج، ثم الخسارة الثقيلة أمام آيندهوفن بنتيجة (1-4)، في معقل الريدز، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لتصبح المرة الأولى التي يتلقى فيها ليفربول خسائر متتالية بفارق 3 أهداف، في جميع المسابقات، منذ ديسمبر 1953.

وفي هذا السياق، ذكر ديتمار هامان، لاعب ليفربول السابق، بأن مدرب ليفربول، فقد السيطرة على الفريق، وأن نهايته قد اقتربت، فيما كشف عن رأيه إزاء التقارير التي ربطت رحيل سلوت، بعودة المدرب الأيقوني يورجن كلوب لقيادة الريدز مجددًا.

  • رسالة شديدة اللهجة إلى سلوت

    وقال هامان، الذي خاض 280 مباراة مع ليفربول خلال سبع سنوات في قلعة الميرسيسايد، في تقييمه لأداء سلوت، في عموده عبر شبكة  Sky Deutschland، إن الريدز بات يواجه مشاكل كبيرة في الوصول إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه دخل الموسم حاملًا للقب البريمييرليج، مضيفًا أن المشاكل داخل آنفيلد رود، لا يمكن حلها بسرعة.

    ورغم الاعتراف بصعوبة "دمج" المجموعة الجديدة التي تعاقد معها ليفربول في الصيف، والضغط النفسي على اللاعبين، الذين تأثروا برحيل ديوجو جوتا، إلا أن هامان قال إن المنطقة الآمنة التي كان يتواجد بها سلوت، بعد قيادة الريدز للقب الدوري في موسمه الأول، قد نفدت الآن.

    "نهاية سلوت قريبة"

    وكتب ديتمار هامان "هزيمة ليفربول (1-4) أمام آيندهوفن، كانت السقوط التاسع للفريق في آخر اثنتي عشرة مباراة، أعتقد أن آرني سلوت فقد السيطرة على الريدز، الفريق يتفكك، كل لاعب يفعل ما يشاء، مثلما فعل صلاح قبل الهدف الثاني لـ"بي إس في".

    وأضاف "ليفربول سيواجه صعوبات كبيرة لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بالدوري الإنجليزي، لا أعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها بسرعة أو بسهولة. الوضع معقد للغاية، لدرجة أن النادي سيبحث بالتأكيد في وضع المدرب".

    واستطرد لاعب وسط بايرن ميونخ ونيوكاسل ومانشستر سيتي السابق "نهاية سلوت قريبة. لم أتخيل أن يصل الأمر إلى هذا الحد، بعد الموسم الرائع الذي حققه، ولكني أعتقد أن رصيده قد نفد الآن. لقد أنفقوا ثروة على اللاعبين، ولكن لم يحدث أي تأثير منهم، بعد وفاة ديوجو جوتا، لم يمكن من السهل الانضمام إلى فريق فقد للتو زميلًا، السؤال هو، إلى متى يمكنك الاستمرار في استخدام تلك الحجة؟".

    وتابع "الكثيرون يتمنون بالفعل، عودة يورجن كلوب. إذا سألت المشجعين، فسيقول الكثيرون بالتأكيد: سيكون ذلك رائعًا. ما مدى احتمال عودته إلى ليفربول؟ لا أعرف. لكنها ستكون القصة الأبرز في العقد، النادي قد يكون فكر في مدربين بدلاء بالفعل، أفترض أنهم قد تحدثوا مع كلوب".

  • الضغط يتزايد على مدرب ليفربول بعد رباعية آيندهوفن

    وبينما كانت الانتقادات موجهة سلفًا إلى آرني سلوت، قبل مباراة آيندهوفن، إلا أن الهزيمة الكارثية في مباراة الثلاثاء، باستقبال أربعة أهداف في معقل الريدز، أمام بطل الدوري الهولندي، قد زادت من حدة الانتقادات، فيما علّق أسطورة الليفر، جيمي كاراجر، على هذا الأمر، بقوله إن سلوت لدي "أسبوع واحد" لإنقاذ وظيفته، بعد الخسارة الأخيرة.

    ووجه أحد الصحفيين الألمان، رسالة إلى سلوت بأن عليه "الحذر"؛ لأن كلوب يتطلع للعودة إلى ميرسيسايد، وسط تكهنات بأن النادي قد اتصل بمدربه السابق بالفعل، من أجل العودة المنتظرة.

    أسبوع حاسم أمام سلوت

    إذا كان هامان محقًا، وأن الرصيد المتبقي من التتويج بالبريمييرليج في الموسم الماضي، قد نفد، فإن زميله السابق جيمي كاراجر، قد يكون محقًا أيضًا، بأن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا بالنسبة لمسيرة سلوت على رأس الجهاز الفني لليفربول.

    ومن المقرر أن يسافر ليفربول إلى شرق لندن، لمواجهة وست هام يونايتد، الأحد، علمًا بأن منافس الريدز لم يخسر في آخر ثلاث مباريات بالدوري، وسجل 8 أهداف في تلك اللقاءات، الأمر الذي قد يسبب مشكلة كبيرة لكتيبة سلوت التي تعاني من الناحية الدفاعية.

    بعد ذلك، يستضيف ليفربول، فريق سندرلاند، صاحب المفاجأة الكبرى هذا الموسم، في 3 ديسمبر، حيث أن كتيبة ريجيس لو بريس صعبة الهزيمة، كون معدل استقبال الأهداف، أقل من هدف واحد في كل مباراة، منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    الحديث عن تلك المواجهات بأنها "صعبة"، تعد مؤشرًا على فقدان لاعبي ليفربول للثقة، حيث كانت التوقعات ستتجه إلى تحقيق الفوز عليهما بسهولة قبل بضعة أشهر فقط، فهل يستطيع سلوت استعادة السيطرة على فريقه بالوقت المناسب، من أجل إنقاذ موسم الريدز، وربما وظيفته؟

