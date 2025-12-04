FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد مجدي

وداعًا للماضي: ليفاندوفسكي وثنائي مدريد على رأس الأهداف.. الدوري السعودي يغير إستراتيجية سوق الانتقالات بالكامل!

تحرك مدروس من الدوري السعودي!

تحول إستراتيجي في مشهد سوق الانتقالات السعودية، حيث يبدو أن هناك تجديدًا فيما يتعلق بخطط الدوري السعودي على الصعيد الاقتصادي والفني.

موقع 365Scores نقل عن مصدر من صندوق الاستثمارات السعودي ملامح خطة انتقالات صيف 2026، والتي يبدو أنها ستترك تأثيرًا واسعًا على سوق اللاعبين، خصوصًا فيما يتعلق بالصفقات المجانية والرواتب الضخمة التي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز تحديات الأندية الأوروبية.

وبحسب المصدر المذكور، فإن الصندوق حدّد ثلاثة أسماء بارزة ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين لإبرام تعاقدات مجانية خلال الصيف المقبل، وهم: روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة المخضرم، والألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، والنمساوي دافيد ألابا أحد أبرز لاعبي الخط الخلفي للملكي أيضًا. 

ووفقًا للخطة الموضوعة، سيتم عرض هؤلاء اللاعبين على الأندية بناءً على احتياجات كل فريق، مع ترك حرية الاختيار بالكامل للإدارات الرياضية دون فرض أي مسار معين.

  • تحرك مدروس

    صندوق الاستثمار يبدو أنه يسعى هذا الصيف إلى تقديم نموذج مختلف لإدارة ملف الانتقالات، عبر تقديم لاعبين أصحاب قيمة كبيرة فنيًا وتسويقيًا، ولكن بعيدًا تمامًا عن موجات المبالغة المالية التي طبعت السوق في السنوات الأخيرة، سواء من ناحية قيمة الصفقات أو الرواتب السنوية الخيالية.

    وأشار المصدر إلى أن الرواتب المرشحة للثلاثي ستكون في نطاق يتراوح بين 25 و35 مليون يورو سنويًا، وهو رقم كبير بلا شك، لكنه يبقى أقل بكثير من المبالغ التي رُصدت سابقًا في صفقات لاعبين بارزين تجاوزت رواتبهم حاجز الخمسين أو الستين مليون يورو.

    ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية لإعادة التوازن إلى سوق الانتقالات، وتجنب تضخم الرواتب الذي بدأ يشكّل عبئًا ضخمًا على الأندية، ويهدف الصندوق من خلال هذه الخطوات إلى تقديم كرة قدم أكثر استدامة، مع الحفاظ على جودة النجوم الموجودين في الدوريات الكبرى.

    • إعلان
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    الثلاثي المستهدف

    اللاعبون الثلاثة يمتلكون سجلًا هائلًا من الخبرة في أعلى المستويات، ولديهم قيمة كبيرة داخل الملعب وخارجه، ويستطيعون تقديم إضافة فنية وتكتيكية لأي فريق، دون أن يحتاجوا لفترات طويلة للتأقلم أو التدرج في المنظومة.

    ليفاندوفسكي (37 عامًا): رغم تقدّمه في العمر، إلا أنه ما يزال واحدًا من أفضل المهاجمين القادرين على التسجيل من أنصاف الفرص. يتمتع بخبرة كبيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، ويمتلك شخصية قيادية تناسب مشروع أي فريق يحتاج مهاجمًا جاهزًا يرفع الكفاءة الهجومية فورًا.

    روديجر (32 عامًا): أحد أبرز المدافعين في العالم خلال السنوات الأخيرة، يتمتع بقوة بدنية، وصلابة دفاعية، وقدرة على قيادة الخط الخلفي. كما يمتلك خبرة طويلة في البريمييرليغ والبوندسليجا والليجا.

    ألابا (33 عامًا): لاعب متعدد المراكز، يمكنه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أو محور ارتكاز دفاعي، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للأندية التي تسعى لضم لاعب مرن تكتيكيًا دون إنفاق مبالغ طائلة.

  • لا تدخل في القرار

    أكد المصدر أن دور الصندوق سيقتصر على توفير اللاعبين والتواصل مع الأطراف المعنية، بينما ستُترك حرية الاختيار بالكامل للأندية.

    هذا النموذج يختلف تمامًا عن بعض التجارب السابقة التي كانت تتدخل بشكل مباشر في تحديد وجهات اللاعبين، وهو ما أثار اعتراضات في بعض الأوقات، أمّا الآن، فالفكرة الأساسية تعتمد على تزويد الأندية بأكبر قدر من الحرية، مع إعطائها فرصة الاستفادة من لاعبين كبار دون تكاليف انتقال، وهو ما يفتح الباب أمام أندية لا تملك قدرة مالية ضخمة على الدخول في صفقات تاريخية.

    التحرك الجديد يفتح بابًا واسعًا أمام ثلاثة من أبرز الأسماء في الكرة الأوروبية لتحريك مستقبلهم الاحترافي الصيف المقبل.

    فليفاندوفسكي، الذي يدرك أن سنواته في برشلونة قد تكون في نهايتها، سيكون أمام فرصة جديدة لخوض تجربة أخيرة في نادٍ يناسب طموحاته.

    أما روديجر وألابا، ورغم قيمتهما الكبيرة داخل ريال مدريد، إلا أن التغيرات المتوقعة في هيكلة الفريق قد تضعهما أمام مفترق طرق، خصوصًا مع تطلع النادي لضخ دماء جديدة في خط الدفاع.

  • Roshn Saudi League Real Madrid Ibrahima KonateSocial gfx/ Goal Arabia

    هل تتغير قواعد السوق؟

    السؤال الأكبر الآن هو: هل ينجح صندوق الاستثمار في إعادة ضبط السوق، أم أن المبالغات المالية ستبقى مسيطرة على انتقالات اللاعبين؟

    التحرك قد يمثل بداية لمرحلة جديدة، خصوصًا إذا نجح في جذب أندية كبرى لاعتماد نموذج أكثر استدامة، وفي المقابل، قد تجد الأندية الفرصة مواتية للحصول على لاعبين عالميين بتكلفة انتقال صفر، ورواتب أقل مما اعتدناه في صفقات كبار النجوم.

    وفي كل الأحوال، يبدو الصيف المقبل محمّلًا بالتحولات، وبأن الأسماء الثلاثة التي ذكرها المصدر ستكون محور حديث الصحافة الأوروبية خلال الأسابيع القادمة، سواء من ناحية العروض أو المفاوضات أو الوجهات المحتملة.

الدوري الإسباني
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
سيلتا فيجو crest
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو