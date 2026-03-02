Getty
ترجمه
"ليس من الممتع مشاهدته" - آرني سلوت يشكو من هوس الدوري الإنجليزي الممتاز بالكرات الثابتة، بينما يتوقع مدرب ليفربول أن الوضع لن يتغير لمدة تصل إلى 10 سنوات
عصر "Set Piece FC": تحول تكتيكي تاريخي
وصل الجدل حول هيمنة الكرات الثابتة إلى ذروته بعد عطلة نهاية أسبوع احتل فيها متخصصو الكرات الثابتة مركز الصدارة. بينما فاز ليفربول على وست هام 5-2 بثلاثة أهداف من ركلات ركنية، كان أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا هو الأكثر تعرضًا للانتقاد. تقدم الغانرز بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب بعد فوزه 2-1 على تشيلسي، وهو نتيجة تعتمد كليًا على براعة الفريق في تنفيذ الركلات الركنية. مع 16 هدفًا من الركلات الركنية هذا الموسم، عادل فريق شمال لندن الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم واحد، مما أثار الجدل حول ما إذا كان "Set Piece FC" هو النموذج الجديد للنجاح.
في حين أن تعليقات سلوت قد تبدو وكأنها شكوى من أحد المتشددين، إلا أن أحدث البيانات تشير إلى أنه لا يتخيل فقط حدوث تغيير في جوهر اللعبة، حيث ترسم الأرقام صورة لدوري أصبح يعتمد على الكرات الثابتة. وفقًا لـ Opta، فإن 17.6٪ من جميع الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم جاءت من ركلات ركنية. لوضع ذلك في منظوره الصحيح، فإن 138 من أصل 783 هدفًا تم تسجيلها كانت نتيجة لركلات ركنية، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ المسابقة.
- Getty Images Sport
نهاية كرة القدم الشاملة؟
سلوت، الذي يعترف بأنه من أنصار الأسلوب النقي، ونشأ معجباً بأسلوب برشلونة السائل والقائم على الاستحواذ الذي يتبعه بيب جوارديولا، لم يتردد في تقييمه للاتجاه الحالي. قال الهولندي وفقاً لصحيفة TheTimes: "أولاً، عليك أن تتقبل الأمر. أعتقد أن هذا الأمر يحدث بشكل أساسي هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز. عندما أشاهد الدوريات الأخرى، لا أعتقد أن هناك تركيز كبير على الكرات الثابتة. عندما أشاهد مباراة في الدوري الهولندي، أرى أهدافًا تُلغى وخطأً على حراس المرمى يُحتسب، وأقول: "واو، هذا فرق كبير". هنا، يمكنك أن تضرب حارس المرمى في وجهه تقريبًا، ولا يزال الحكم يقول: "استمر". هل يعجبني ذلك؟ قلبي كلاعب كرة قدم لا يعجبني ذلك. إذا سألتني، عندما أفكر في كرة القدم، أفكر في فريق برشلونة منذ 10 إلى 15 عامًا. كل مساء أحد، كنت تتمنى أن يلعبوا.
الآن، معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تبعث على السرور، لكنها دائماً مثيرة للاهتمام لأنها تنافسية للغاية، وهذا ما يجعل هذا الدوري رائعاً، لأن هناك الكثير من التنافسية. يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر. لكن بصفتي شخصاً يحب مشاهدة كرة القدم دون الاهتمام بالفوز أو الخسارة، فقط من أجل الاستمتاع، أعتقد أن هناك فرقاً كبيراً بين الوضع الحالي والوضع قبل ثلاثة أو أربعة أعوام في الدوري الإنجليزي الممتاز".
"واقع جديد"
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لأولئك الذين يشاطرون سلوت رؤيته هو توقعه بأن هذا الاتجاه ما زال في بدايته. فهو يعتقد أن التركيز على المدربين المتخصصين في الكرات الثابتة واللعب الخفي في منطقة الجزاء سيستمر لفترة من الوقت. وقال: "ليس فقط بسبب الكرات الثابتة، ولكن أيضًا لأن الفرق أصبحت أقوى بكثير. لكننا لن نغير ذلك. ربما في غضون خمس إلى عشر سنوات ستتغير الأمور مرة أخرى. لن أتفاجأ إذا ذهبت إلى مباراة لفريق تحت 16 عامًا في أي مكان، ورأيتهم يركزون تمامًا على الكرات الثابتة، فهذه هي الحقيقة الجديدة. لدي رأيي في هذا الأمر، لكنه لن يتغير".
بينما يظل سلوت متشككًا في القيمة الجمالية، يتبنى آخرون البراغماتية المطلوبة للفوز بالألقاب في الدوري الأكثر تطلبًا في العالم. دافع أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر مؤخرًا عن نهج أرسنال، مشيرًا إلى أن القوة الذهنية و"إيجاد طريقة" أكثر أهمية من الموهبة الهجومية خلال السعي للفوز باللقب.
- Getty
إصابة ويرتز قبل مباراتي ولفرهامبتون المتتاليتين
وسط الجدل التكتيكي، يواجه سلوت أيضًا مشاكل كبيرة تتعلق باللاعبين، حيث يستعد ليفربول لخوض مباراتين في مولينوكس في أقل من أسبوع. من المرجح أن يغيب صانع الألعاب النجم فلوريان فيرتز عن مباراتي ليفربول ضد وولفز، حيث يعاني اللاعب الدولي الألماني من إصابة في الظهر.
بعد بداية صعبة في أنفيلد حيث كافح للتكيف مع وتيرة اللعب الإنجليزي، وجد فيرتز أخيرًا مكانه وأصبح المصدر الرئيسي للإبداع في الفريق قبل هذه النكسة الأخيرة. بدونه في اللعب المفتوح، اعتمد الريدز بشكل أكبر على الكرات الثابتة التي يكرهها سلوت بوضوح. غاب عن فوز وست هام ولا يزال شكوكًا كبيرة تحوم حول مشاركته في مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة. سلوت يأمل في عودته الأسبوع المقبل، لكنه يرفض التعجيل بعودة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا. وفي معرض حديثه عن الإصابة يوم الاثنين، قال سلوت: "لا يوجد شيء مختلف عما قلته بعد المباراة. ربما تكون مباراة الغد مبكرة جدًا، وربما مباراة نهاية الأسبوع أيضًا. نأمل أن يعود الأسبوع المقبل".
إذا نجح ليفربول في اجتياز هذه المباريات بنجاح، فقد يتجاوز سلوت الرقم القياسي للسير كيني دالغليش لأكبر عدد من الانتصارات في أول 100 مباراة للمدرب مع الريدز (62)، حيث حقق حتى الآن 61 انتصارًا من 97 مباراة.
إعلان