"ليس قوياً في الهواء" - أنطون ستاش، نجم ليدز يونايتد، يتلقى انتقادات مفاجئة من مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان... لكن هناك أخبار سارة لنجم أرسنال كاي هافرتز
ستاش يستمتع بموسمه الأول المثمر في الدوري الإنجليزي الممتاز
يبدو أن لاعب وسط ليدز يونايتد أنطون ستاش يواجه صعوبة في إقناع مدرب المنتخب الألماني. لقد كان ستاش مفاجأة سارة في إيلاند رود، لكن يبدو أن عودته إلى الساحة الدولية في المباريات الودية المقبلة ضد سويسرا وغانا ليست مضمونة على الإطلاق. على الرغم من أنه استمتع بموسم أول مثمر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله من هوفنهايم، تلقى ستاش تقييمًا نقديًا مفاجئًا من مدرب منتخب بلاده. ركز تقييم ناجلسمان بشكل خاص على الجوانب البدنية والدفاعية في أداء اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. تأتي هذه الانتقادات في وقت يحظى فيه ستاش بالإشادة في إنجلترا، بعد أن سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري.
ناجلسمان يسلط الضوء على نقاط ضعف ستاخ
في مقابلة موسعة مع مجلة Kicker، تحدث المدرب البالغ من العمر 38 عامًا بصراحة عن الخيارات الصعبة التي تواجه قسم اكتشاف المواهب في المنتخب الوطني. بينما أقر ناجلسمان بتأثير ستاش في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تصدر عناوين الصحف مؤخرًا بضربة مذهلة من مسافة بعيدة ضد أستون فيلا، إلا أنه أشار إلى مخاوف تكتيكية محددة. وقال: "إنه يؤدي أداءً جيدًا هناك. لكنه ليس قويًا بشكل استثنائي في الكرات الهوائية وليس الأفضل في استعادة الكرة أيضًا. كما أنه يفضل أن تكون المباراة أمامه. في رأيي، كان أفضل مركز له في هوفنهايم هو الدور المركزي في خط الدفاع الثلاثي، حيث يمكنه التراجع إلى مركز لاعب الوسط الدفاعي".
أخبار سارة لنجوم أرسنال وبايرن
بينما يواجه ستاش معركة صعبة، كانت هناك أخبار أفضل بكثير بالنسبة لصانع ألعاب أرسنال كاي هافرتز ونجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا. أكد ناجلسمان أن كلا اللاعبين عنصران أساسيان في خططه للمباريات الدولية المقبلة في مارس، مما يضع حدا لغيابهما الطويل عن الفريق بسبب الإصابة. شدد المدرب على أهمية إعادة دمج أكثر لاعبيه إبداعا في المجموعة في أقرب وقت ممكن لتجنب أي خسارة في التماسك التكتيكي.
وأعرب ناجلسمان عن قلقه بشأن المدة التي مرت منذ آخر مشاركة للثنائي مع بطل العالم أربع مرات، مشيرًا إلى صعوبة الحفاظ على الإيقاع عندما يغيب اللاعبون لفترات طويلة. "هذا لأن المدة التي مرت منذ آخر مشاركة لهما بدت وكأنها دهر. لم أرَ جمال مع المنتخب الوطني منذ أكثر من عشرة أشهر، وكاي منذ فترة أطول. إن عودتهما أمر بالغ الأهمية. وإلا، فسيصعب عليهما في النهاية العثور على إيقاعهما داخل تشكيلة المنتخب الوطني"، أوضح المدرب.
ناجلسمان يحذر من إهمال لاعبين مثير للجدل
كان مدرب بايرن ميونيخ السابق صريحًا كعادته عند مناقشة معايير اختيار لاعبي فريقه المستقبلي. واعترف بأن قراراته قد لا تتوافق دائمًا مع الرأي العام أو توقعات اللاعبين أنفسهم. وأوضح ناجلسمان: "بشكل عام، العامل الأكثر تأثيرًا على مدرب المنتخب الوطني هو إيجاد التوافق المناسب في اختيار لاعبي الفريق". "ستكون هناك قرارات. يمكنني أن أكشف بالفعل أنه سيكون هناك بالتأكيد عدم فهم لبعض قراراتنا عندما يحين الوقت. ليس فقط من اللاعبين، ولكن أيضًا من الجمهور العام. لأن اللاعب الأساسي واللاعب الرئيسي في ناديه قد يكون لاعبًا غير مخطط له أن يكون في تشكيلتنا الأساسية".
العد التنازلي النهائي لاختبارات غانا وسويسرا
مع بدء العد التنازلي لبدء كأس العالم، تمثل المباريات القادمة ضد سويسرا وغانا فرصة أخيرة للعديد من اللاعبين لإثبات جدارتهم. وقد مهد ناجلسمان الطريق لفترة من المنافسة الشديدة داخل المعسكر. من خلال انتقاد بعض اللاعبين علنًا والترحيب بعودة آخرين، فقد حرص على أن يعرف كل لاعب مكانته بالضبط. الرسالة واضحة: الأداء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الألماني هو مجرد أساس؛ الاختبار الحقيقي هو التوافق مع الرؤية المحددة التي يمتلكها ناجلسمان لمستقبل المنتخب الوطني.
