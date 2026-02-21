"ليس جزءًا من مفرداتي" - مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يرد على وصفه بـ"الجبان" بعد التعادل المؤلم مع ولفرهامبتون

هناك عبارة معينة اكتسبت بعض الزخم خلال الأيام القليلة الماضية. تعني عبارة "وظائف الزجاجة" نقص القوة الذهنية لدى فريق يُتوقع منه الفوز بسهولة في المباراة، وقد استغل بعض المشجعين تعثر أرسنال أمام ولفرهامبتون كفرصة سانحة لتلقيب فريق أرتاتا بهذه العبارة. لكن الإسباني نفسه قال إنه لن يصف فريقه بهذه الطريقة.

وفي مؤتمره الصحفي قبل مباراة ديربي شمال لندن يوم الأحد ضد توتنهام هوتسبير، قال: "هذه العبارة ليست جزءًا من مفرداتي ولا أرى الأمر على هذا النحو لأنني لا أعتقد أن أي شخص يريد أن يفعل ذلك عن قصد. أنا لن أستخدم هذه العبارة، ولكن هذا رأيي الشخصي.

"هذه وجهة نظر فردية، ومنظور شخصي. عليك احترام ذلك. هذا ما قلته بعد المؤتمر الصحفي. عندما تخسر نقطتين أمام ولفرهامبتون بالطريقة التي سارت بها المباراة، عليك أن تتقبل ذلك.

"ما يهمني حقًا هو المباراة التالية، وما نحن مصنوعون منه، وما نحبه في هذا الأمر، وكيف نكتب مصيرنا من هنا."