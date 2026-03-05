Getty Images Sport
ترجمه
ليام روزينيور يكشف عن رأيه في تسجيل جواو بيدرو لـ"أهداف سهلة" بعد أن أبقى ثلاثية نجم تشيلسي حلم دوري أبطال أوروبا حياً
تشيلسي يتغلب على تأخره المبكر
فاجأ أستون فيلا تشيلسي بهدف سريع في بداية المباراة سجله دوغلاس لويز، لكن البلوز سيطروا على المباراة بشكل مطرد. وتعادل جواو بيدرو بهدف سهل في الدقيقة 30، وبعد أن حرمت تقنية الفيديو المساعد (VAR) الفريق المضيف من تسجيل هدف ثانٍ بسبب تسلل ضئيل، سجل بيدرو هدفاً آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول ليمنح فريقه التقدم. سيطر تشيلسي على الشوط الثاني، حيث سجل كول بالمر هدفاً من كرة مرتدة قبل أن يساعد في تفكيك خط دفاع فيلا، مما سمح لأليخاندرو غارناشو بتسجيل هاتريك لبييدرو ليتوج انتصاراً حاسماً.
- AFP
روزينيور يشيد ببطل الهاتريك جواو بيدرو
نجم المباراة كان بلا شك جواو بيدرو، الذي سجل حتى الآن 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. سارع روزينيور إلى تسليط الضوء على أهمية التمركز الاستراتيجي للمهاجم في هدفيه الأول والثالث. "نعم، إنه لاعب من الطراز الرفيع. أعتقد أنه اكتسب ثقة أكبر بنفسه. أعتقد أن لعبه في الاحتفاظ بالكرة، والطاقة التي يضفيها على الفريق من حيث الضغط، وحركته، وهدفه بقدمه اليسرى هي من الطراز العالمي. إنهاء الهجمات رائع. لكن في الواقع، أنا سعيد جدًا جدًا بهدفينه اللذين سجلهما. كان في المكان المناسب في الوقت المناسب. لقد عملنا بجد معه على ذلك، لكنه سجل ثلاثية"، قال المدرب بعد صافرة النهاية.
تجمع لاعبي تشيلسي الذي أزعج فيلا
لم يكن أحد أهم مواضيع النقاش في تلك الليلة هو النتيجة فحسب، بل كان هناك أيضًا أسلوب لعب معين اتبعه لاعبو تشيلسي. قبل بدء كل شوط، كان لاعبو البلوز يتجمعون في دائرة الوسط، وهو ما بدا أنه أزعج لاعبي الفريق المضيف. اعترف روزينيور بأنه معجب كبير بهذا الأسلوب، حتى لو كان يثير غضب الخصم. "لا، لم تكن [فكرتي]. الفكرة جاءت من اللاعبين، وأنا أحبها حقًا لأنهم يظهرون الوحدة والتماسك والروح، وأعتقد أنك بحاجة إلى ذلك"، أوضح.
- Getty Images Sport
السباق على دوري أبطال أوروبا
تقع تشيلسي الآن على بعد ثلاث نقاط فقط من فيلا في السباق على المشاركة في المسابقة الأوروبية النخبوية. مع تزايد الزخم، سُئل روزينيور عما إذا كان هذا النتيجة تشير إلى نقطة تحول في سعيهم للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى. وحذر لاعبيه من أن هذه النتيجة لا تهم إلا إذا حققوا مستوى من الاستقرار في الأسابيع المقبلة. "إنها مهمة فقط إذا دعمناها. علينا أن نكون ثابتين. لدينا مباراة مهمة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مباراة كبيرة في باريس، ثم مباراة أخرى مهمة ضد نيوكاسل. علينا فقط أن ندعمه ولا ننظر إلى أهمية المباريات"، ختم روزينيور.
إعلان