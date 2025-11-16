"ليالي خاصة قادمة" .. لامين يامال يقطع وعدًا لجماهير برشلونة قبل العودة إلى كامب نو

خلال معظم العامين الماضيين، وبينما كانت أعمال الترميم جارية في كامب نو، لعب برشلونة في ملعب إستادي أوليمبيك لويس كومبانيس، الذي يتسع لأكثر من 50 ألف مشجع. تشير التقارير إلى أن برشلونة ينتظر الحصول على ترخيص 1B، الذي سيسمح له بفتح مدرج آخر واستيعاب 45,401 مشجع في كامب نو. الآن، يقول جوان سينتيلس، المدير التنفيذي لبرشلونة، إنه يأمل في أن يتمكن الفريق من اللعب في ملعبه الشهير، بسعة أقل من 30,000 متفرج، ضد أتلتيك كلوب في 22 نوفمبر في الدوري الإسباني.

وقال لـ Esport3: "هدفنا هو أن يكون الملعب جاهزًا في الوقت المناسب لمباراة أتلتيك كلوب. بمجرد حصولنا على ترخيص 1B، سنفتح المدرج الجانبي، مما سيمنحنا سعة مماثلة لسعة الاستاد الأولمبي. عندئذ، لن يكون من المنطقي الاستمرار في اللعب هناك - ستقام جميع مبارياتنا هنا".

وأضاف سينتيلس أنهم يأملون في مضاعفة السعة الحالية ثلاث مرات تقريبًا بحلول نهاية عام 2025.

وكشف: "الهدف هو فتح الملعب بالكامل لاستيعاب 62000 متفرج قبل نهاية العام".