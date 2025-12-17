في ظل التقارير المتزايدة خلال الأيام الماضية حول مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حسم نادي إنتر ميامي موقفه بشكل نهائي، رافضًا فكرة التعاقد مع مهاجم برشلونة خلال الموسم المقبل، رغم ما تردد عن وجود اهتمام محتمل من النادي الأمريكي بضم اللاعب.

وبحسب ما كشفته صحيفة "سبورت"، فإن إدارة إنتر ميامي، بقيادة الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، لا ترى أن التعاقد مع ليفاندوفسكي يُمثل أولوية في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الفني أو الاقتصادي.

وأكدت الصحيفة أن النادي أغلق هذا الملف بشكل كامل، معتبرًا أن الصفقة لا تتماشى مع مشروعه الرياضي طويل الأمد.