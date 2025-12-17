Robert LewandowskiGetty Images
أحمد مجدي

لويس سواريز أحد الأسباب.. لهذا يرفض إنتر ميامي صفقة روبرت ليفاندوفسكي!

النجم البولندي مطلوب في الدوري الأمريكي ولكن خارج إنتر ميامي

في ظل التقارير المتزايدة خلال الأيام الماضية حول مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حسم نادي إنتر ميامي موقفه بشكل نهائي، رافضًا فكرة التعاقد مع مهاجم برشلونة خلال الموسم المقبل، رغم ما تردد عن وجود اهتمام محتمل من النادي الأمريكي بضم اللاعب.

وبحسب ما كشفته صحيفة "سبورت"، فإن إدارة إنتر ميامي، بقيادة الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، لا ترى أن التعاقد مع ليفاندوفسكي يُمثل أولوية في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الفني أو الاقتصادي. 

وأكدت الصحيفة أن النادي أغلق هذا الملف بشكل كامل، معتبرًا أن الصفقة لا تتماشى مع مشروعه الرياضي طويل الأمد.

  • لماذا يرفض إنتر ميامي انضمام ليفاندوفسكي؟

    السبب الأول لرفض الصفقة يعود إلى الجانب الفني، حيث ترى إدارة إنتر ميامي أن مواصفات ليفاندوفسكي، رغم قيمته الكبيرة وتاريخه الحافل بالألقاب والأهداف، لا تتوافق مع نوعية التدعيمات التي يبحث عنها النادي في الفترة المقبلة. ويُفضل النادي استقدام لاعبين أصغر سنًا أو عناصر قادرة على تقديم أدوار مختلفة داخل الملعب، بدل التعاقد مع مهاجم مخضرم بعقد ضخم.

    أما السبب الثاني، فيرتبط بوجود مهاجم يملك خصائص متقاربة داخل صفوف الفريق، وهو النجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي لا يزال عنصرًا محوريًا داخل غرفة ملابس إنتر ميامي، سواء من حيث التأثير الفني داخل الملعب أو الخبرة القيادية خارجه.

  • luis suarez(C)Getty Images

    تجديد عقد لويس سواريز

    في هذا السياق، أوضحت التقارير أن أولوية إنتر ميامي في المرحلة الحالية تتمثل في تجديد عقد لويس سواريز، لكن بشروط مالية جديدة تتماشى مع السياسة الاقتصادية للنادي وتقييمه لأداء اللاعب في الفترة الأخيرة. وتسعى الإدارة إلى التوصل لاتفاق يضمن استمرار سواريز مع الفريق، مع إعادة هيكلة راتبه بما يتناسب مع عمره ومسيرته الحالية.

    وترى إدارة النادي أن وجود سواريز يجعل فكرة التعاقد مع مهاجم آخر من الفئة العمرية نفسها أمرًا غير ضروري، خاصة إذا كان ذلك المهاجم سيطالب بعقد مرتفع وقيمة مالية كبيرة، كما هو الحال مع ليفاندوفسكي.

  • ليفاندوفسكي محل اهتمام في الدوري الأمريكي

    ورغم استبعاد إنتر ميامي تمامًا لفكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي، فإن ذلك لا يعني أن النجم البولندي بات خارج حسابات الدوري الأمريكي لكرة القدم. على العكس، تشير التقارير إلى أن عدة أندية في الدوري الأمريكي MLS تتابع وضع اللاعب عن قرب وتُبدي اهتمامًا جديًا بإمكانية ضمه في المستقبل.

    ويُعد نادي شيكاغو فاير من أكثر الأندية نشاطًا في هذا الملف، حيث كشفت مصادر عن وجود تواصل بالفعل مع محيط اللاعب لاستكشاف إمكانية انتقاله إلى الفريق، سواء في الموسم المقبل أو في فترة لاحقة، وفقًا لتطور وضعه مع برشلونة.

  • FC Barcelona v FC Porto: Group H - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    موقف برشلونة من ليفاندوفسكي

    من جانبه، يمر ليفاندوفسكي بفترة معقدة مع برشلونة، في ظل تصاعد الجدل حول مستواه ومستقبله داخل الفريق، خاصة بعد بعض الإشارات التي فسّرها الإعلام على أنها تعبير عن عدم الرضا، كان آخرها خلال مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت، حيث بدا اللاعب متأثرًا بعدم مشاركته بالشكل المنتظر، مع كون فيران توريس عنصرًا أساسيًا في الوقت الراهن بخطط المدرب الألماني هانزي فليك.

    وتزداد التكهنات حول مستقبل المهاجم البولندي مع اقتراب نهاية عقده، في وقت يسعى فيه برشلونة لإعادة هيكلة الرواتب والتخلص من بعض العقود الكبيرة، ما يجعل خيار الرحيل مطروحًا على الطاولة، سواء نحو الدوري الأمريكي أو وجهات أخرى.

    في المقابل، يواصل إنتر ميامي المضي قدمًا في مشروعه القائم على التوازن بين النجومية والجدوى الفنية، خاصة مع وجود أسماء كبيرة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز داخل الفريق. وترى الإدارة أن إضافة اسم جديد بحجم ليفاندوفسكي قد تخل بهذا التوازن بدل أن تعززه.

    وبينما يُغلق إنتر ميامي الباب تمامًا أمام فكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي، يبقى الدوري الأمريكي خيارًا مطروحًا أمام اللاعب، لكن بعيدًا في الوقت الراهن عن المشروع الذي يقوده بيكهام في فلوريدا، والذي يركز على الاستقرار الفني واستدامة النجاح، أكثر من مجرد التعاقد مع أسماء لامعة.

