لويس دي لا فوينتي ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو اعتزال كأس العالم 2026

يؤمن بأنه يستطيع صناعة الفارق مع الأرجنتين في المونديال القادم

أخبر مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه "يجب ألا يتقاعد أبدًا"، في الوقت الذي لا يزال فيه لاعب إنتر ميامي يفكر في المشاركة في كأس العالم 2026. 

ولا يزال مهاجم إنتر ميامي مترددًا بشأن مشاركته في المونديال المقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك الصيف المقبل، لكنه أُبلغ الآن أنه يمكن أن يكون عامل التغيير بالنسبة للبطل الحالي.

  • ميسي لا يريد أن يكون "عبئًا" على الأرجنتين في كأس العالم

    لعب ميسي دوراً هاماً في مساعدة الأرجنتين على التأهل لكأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث سجل ثمانية أهداف ليضمن فريق ليونيل سكالوني المركز الأول في تصفيات أمريكا الجنوبية.

    ومع ذلك، شكك اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا مرارًا وتكرارًا في مشاركته في البطولة الهامة في يونيو المقبل، حيث ستسعى الأرجنتين للدفاع عن اللقب الذي فازت به بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي 2022 في قطر.

    في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية في نوفمبر، عندما سُئل عما إذا كانت إمكانية المشاركة في كأس العالم "مثيرة للغاية"، قال ميسي: "نعم، بالطبع. إنها بطولة مذهلة. من المميز اللعب مع المنتخب الوطني، خاصة في البطولات الرسمية الكبرى، والأكثر من ذلك بالنظر إلى ما تعنيه كأس العالم، خاصة بعد الفوز بها.

    "لكن كما قلت، لا أريد أن أكون عبئًا، إذا جاز التعبير. أود أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، لأتأكد من أنني أستطيع مساعدة الفريق والمساهمة فيه. موسمنا (في فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم) يختلف عن الموسم الأوروبي. سيكون لدينا فترة ما قبل الموسم، مع عدد قليل من المباريات قبل كأس العالم، وسنرى كيف تسير الأمور يومًا بعد يوم لنرى ما إذا كنت أشعر حقًا أنني في حالة بدنية جيدة بما يكفي لأكون في المكان الذي أريده وأكون قادرًا على المشاركة.

    "لكن من الواضح أنني أدرك أن هذه كأس العالم، وهي حدث خاص، وأن كأس العالم هي أكبر مسابقة على الإطلاق. لذا، أنا متحمس، لكنني أتعامل مع الأمر يومًا بيوم".

    مدرب إسبانيا يحث نجم إنتر ميامي على الظهور في كأس العالم

    ومع ذلك، فقد حث مدرب المنتخب الإسباني دي لا فوينتي ميسي على المشاركة في كأس العالم، حيث يُنظر إلى المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، على أنه أحد المرشحين للفوز بالبطولة الصيف المقبل إلى جانب الأرجنتين.

    لا يزال ميسي في ذروة قوته بعد أن قدم تمريرتين حاسمتين في فوز ميامي التاريخي بكأس الدوري الأمريكي على فانكوفر وايتكابس في ديسمبر، ويصر دي لا فوينتي على أن ميسي سيكون عامل التغيير بالنسبة للأرجنتين، إذا قرر تمثيلها مرة أخرى على أكبر مسرح لكرة القدم.

    وستلتقي إسبانيا، التي تتصدر تصنيفات الفيفا العالمية للرجال، مع الأرجنتين في نهائي فيناليسما يوم الجمعة 27 مارس 2026. ووصل فريق دي لا فوينتي إلى النهائي في قطر بعد فوزه في يورو 2024، بينما حجزت الأرجنتين بقيادة سكالوني مكانها في المباراة بفضل فوزها ببطولة كوبا أمريكا 2024.

  • من دي لا فوينتي إلى ميسي : لا تعتزل أبدًا

    وفي حديثه إلى صحيفة "آس" الإسبانية، قال دي لا فوينتي: "ميسي هو أحد اللاعبين الذين لا ينبغي أن يتقاعدوا أبدًا. تمامًا مثل كريستيانو رونالدو. إنهما رائعان.

    "مهما كانت حالة ميسي في نهائي كأس العالم أو كأس العالم، فهو أحد اللاعبين الذين يمكنهم إحداث فرق بلمسة واحدة، لذلك، أكنّ احترامًا وإعجابًا تامينًا لمسيرة ليو ولما ينتظره في المستقبل".

    تسعى إسبانيا للفوز بكأس العالم للمرة الثانية الصيف المقبل، وقد أوقعتها قرعة البطولة التي أجريت في الولايات المتحدة في 5 ديسمبر في المجموعة الثامنة إلى جانب أوروجواي والمملكة العربية السعودية والرأس الأخضر التي تشارك للمرة الأولى.

    قائد الأرجنتين السابق زانيتي يدعم ميسي للمشاركة في كأس العالم

    جاءت تعليقات دي لا فوينتي بعد أن أيد خافيير زانيتي، قائد منتخب الأرجنتين السابق، مشاركة ميسي في كأس العالم، حيث أوقعت القرعة منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن.

    وقال زانيتي لمجلة FourFourTwo: "هذا قراره، لكنني أعتقد أنه سيشارك. لم يتبق سوى بضعة أشهر، وأعتقد أنه يريد أيضًا تمثيل بلده مرة أخرى. لا أشك في أن هذا سيحدث".

    ورفض زانيتي المخاوف بشأن عمر ميسي، الذي سيبلغ 39 عامًا في 24 يونيو، مع انطلاق كأس العالم في 11 من الشهر نفسه، وأضاف: "لا أتفق مع ذلك (فكرة أن ميسي سيكون كبيرًا في السن على الأداء). ميسي قادر تمامًا على الاستمرار كقائد.

    "إنه ذكي، ويعرف أفضل من أي شخص آخر كيف يفسر احتياجات الفريق، وهو محاط بلاعبين رائعين في المنتخب الوطني. أنا مقتنع بأن الأرجنتين ستكون منافسًا رئيسيًا مرة أخرى في كأس العالم المقبلة بوجوده".

    وعندما سُئل عما إذا كان ميسي سيتمكن من تمثيل الأرجنتين بعد عام 2026، قال زانيتي - الذي خاض 145 مباراة دولية مع منتخب بلاده -: "لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا على المدى القصير، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لميسي للاستمتاع بكرة القدم. أهم شيء الآن هو أن يستمتع بما يفعله. ستكون كأس العالم بالتأكيد اختبارًا مهمًا لمعرفة كيف يشعر، وبعد ذلك سيقرر بهدوء ما إذا كان سيستمر أم لا".

