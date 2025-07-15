أثر الفراشة.. مفاتيح صفقة برشلونة الأهم في يد ريال مدريد

هل تتم الصفقة؟

يسير نادي برشلونة بخطى حثيثة في تدعيم صفوفه لموسم 2025-2026، ومع وجود أسماء جديدة مثل الحارس جوان جارسيا والجناح السويدي روني بردغجي، يبقى الهدف الأبرز في قسم التعاقدات هو النجم الكولومبي لويس دياز.

وفي تطور قد يخدم مصالح النادي الكتالوني، يمكن أن يصبح لاعب ريال مدريد، رودريجو، حليفًا غير متوقع لبرشلونة، حيث يُعد البرازيلي هدفًا رئيسيًا لنادي ليفربول، مما قد يفتح الباب أمام رحيل دياز لتغطية النفقات.

ويدرك برشلونة أن اهتمام "الريدز" برودريجو قد يكون هو الشرارة التي تُشعل هذه الصفقة المنتظرة بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".