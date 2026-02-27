AFP
ترجمه
لويس إنريكي يحذر تشيلسي وليفربول وشركاهما من أن باريس سان جيرمان لا يعرف الخوف، لأن "الجميع يعلم" أنه قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى
إنريكي يتحدى الدفاع عن لقب بطولة أوروبا
على الرغم من الصعوبة البالغة للوصول إلى النهائي في بودابست، لا يزال مدرب برشلونة السابق غير متأثر بمستوى المنافسين الذين ينتظرونه. لم تكن قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون رحيمة بشكل خاص مع العملاق الفرنسي. إذا تمكن من تجاوز مباراة الدور الـ16 الصعبة ضد تشيلسي من الدوري الإنجليزي الممتاز، فسوف يواجه الفائز في المباراة بين غلطة سراي وليفربول. وبعد ذلك، ينتظره نصف نهائي محتمل ضد عمالقة مثل ريال مدريد أو مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ. ومع ذلك، فإن إنريكي يتقبل التحدي، مدعياً أن "عامل الخوف" قد تحول لصالح الباريسيين الذين يسعون للدفاع عن لقبهم على الساحة القارية.
- AFP
حامل اللقب لا يخشى أحداً
في حديثه إلى وسائل الإعلام بعد تأكيد نتائج القرعة، سلط إنريكي الضوء على التغيير في النظرة إلى فريقه. يدرك المدرب تمامًا أن التوقعات قد ارتفعت، لكنه يرى في ذلك دليلًا على التقدم الذي أحرزه الفريق تحت قيادته.
"الأمر مختلف عن العام الماضي حيث لم يكن أحد يعتقد أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا. اليوم، الجميع يعلم أننا قادرون على الفوز بهذه المسابقة"، أوضح. "لذلك، علينا تحسين أدائنا، ونحن ندرك ذلك. لكن ما رأيناه إيجابي، وعلينا التعود على الظروف المختلفة".
واجه باريس سان جيرمان العديد من العقبات التكتيكية خلال موسم صعب، لكنه لا يزال الفريق الذي يجب التغلب عليه. أشار إنريكي إلى قوة الفريق الذهنية باعتبارها أحد أهم مزاياه.
وقال إنريكي: "ما يجعلني متفائلاً هو رؤية قدرة الفريق على التعامل مع المشاكل التي واجهها هذا الموسم. خلال الموسم، أظهرنا مرات عديدة ما هو فريقنا. لعبنا العديد من المباريات الجيدة. من الناحية الإحصائية، الأمر أفضل في بعض الجوانب. أنا سعيد بالطريقة التي نستعد بها للمباريات، وكيف نؤدي. يظهر الفريق قدرته على التغلب على المواقف الصعبة والمشاكل".
لقاء مع تشيلسي
العقبة المباشرة التي تواجه باريس سان جيرمان هي خصم مألوف هو تشيلسي. يتمتع النادي اللندني بميزة نفسية حديثة، بعد أن هزم الباريسيين 3-0 في نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بفضل دور كول بالمر البارز. بينما قد ينظر البعض إلى المباراة القادمة على أنها فرصة للتعويض، سارع إنريكي إلى رفض أي حديث عن مباراة ثأرية. فهو يفضل التطلع إلى الأمام بدلاً من التركيز على الهزائم الماضية، ويركز بدلاً من ذلك على هيبة المباراة ضد أحد أفضل الفرق الإنجليزية.
لا يزال تركيزه منصبًا على الحاضر فقط، ويعتبر مباراة تشيلسي عقبة أخرى في طريقه نحو المجد الأوروبي. بالنسبة إلى إنريكي، فإن هوية الخصم تأتي في المرتبة الثانية بعد الهدف النهائي المتمثل في الحفاظ على مكانة باريس سان جيرمان في قمة كرة القدم العالمية، بغض النظر عن النتائج السابقة في مختلف البطولات.
وقال مدرب باريس سان جيرمان: "أنا سعيد جدًا، كالعادة. سيكون من الرائع اللعب ضد أحد أفضل الفرق التي نعرفها جيدًا. لا يوجد شعور بالانتقام، فهذه مسابقات مختلفة".
- AFP
الثقة في مشروع PSG
وقد وصف الكثيرون هذه المجموعة بأنها "مجموعة الموت"، نظراً لتجمع الفائزين السابقين والأندية العملاقة التاريخية فيها. ومع ذلك، لا يزال إنريكي واثقاً تماماً من نفسه. فهو يرفض أن يخيفه تاريخ أندية مثل ريال مدريد أو المستوى الحالي لمانشستر سيتي. بالنسبة له، فإن كونه حامل اللقب يوفر له درعاً نفسياً يجب على الفرق الأخرى محاولة اختراقه. وهو يعتقد أن الضغط يقع على عاتق المتحدين وليس حامل اللقب.
بينما يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة قد تضم أفضل الفرق في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، أوضح مدربه أن الفريق ليس محاصراً في مجموعة صعبة مع نخبة أوروبا، بل إن نخبة أوروبا هي المحاصرة في مجموعة معهم، قائلاً: "هذا هو طريقنا، ونحن معتادون عليه. نحن حاملو اللقب. المشاكل هي من نصيب الفرق الأخرى".
إعلان