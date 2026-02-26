لويس إنريكي يحذر تشيلسي وبرشلونة، ويؤكد مدرب باريس سان جيرمان أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا مستعد لمواجهة أي فريق

عندما سأله قناة Canal+ عما إذا كان فريقه لا يزال يتمتع بنفس القوة الجماعية التي جعلته يتوج بطلاً لأوروبا في 2024-2025، قدم إنريكي رداً متحدياً. ودعا وسائل الإعلام إلى سؤال منافسيه عن تقييمهم الصادق للتحدي الذي يمثله باريس سان جيرمان. "عليكم أن تطرحوا هذا السؤال على منافسينا. سترون ماذا سيجيبون. هل هو صعب؟ لا! بل من الصعب جدًا جدًا اللعب ضدنا"، قال قبل أن يضيف بابتسامة: "تأكدوا من سؤالهم ذلك".

تنبع ثقة المدرب من اعتقاده بأن القوة الباريسية لا تزال كابوسًا تكتيكيًا للمدربين المنافسين. على الرغم من الأداء المتفاوت ضد موناكو، حيث سمحت الأخطاء الفردية للزوار بالبقاء في المنافسة، فإن إنريكي يعتمد على خبرة فريقه في المباريات الكبيرة. في الموسم الماضي، اجتاز أوسمان ديمبيلي وزملاؤه طريقًا محفوفًا بالمخاطر خلال مراحل خروج المغلوب، حيث أقصوا عمالقة إنجلترا ليفربول وأستون فيلا وأرسنال في طريقهم إلى المجد القاري.