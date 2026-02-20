Getty Images
لويس إنريكي لا يخاطر بأوزمان ديمبيلي، حيث أعرب مدرب باريس سان جيرمان عن إحباطه بسبب تعرض اللاعب لـ"ثلاث أو أربع" إصابات في كل مباراة
لا مجازفة بشأن ديمبيلي
أصر إنريكي على قراره بإعطاء الأولوية لصحة اللاعبين على حساب توفرهم الفوري، خاصة فيما يتعلق بديمبيلي. بعد مباراة صعبة في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد موناكو، أصبح لاعب الجناح محل شكوك بشأن لياقته البدنية، ولا يرغب المدرب في تفاقم أي مشاكل قائمة على الرغم من ضغوط الموسم المحلي.
وأشار مدرب باريس سان جيرمان إلى أن الطاقم الطبي يراقب اللاعب الفرنسي عن كثب لتجنب إصابته بإصابة طويلة الأمد. مع اقتراب نهاية الموسم، يحرص إنريكي على أن يكون أفضل لاعبيه متاحين للانطلاق النهائي بدلاً من المخاطرة بحدوث انتكاسة في مباراة واحدة بالدوري.
"لقد تعرض لضربة"، أوضح إنريكي في مؤتمر صحفي. "نحن نعرف اللاعبين جيدًا ولا نريد المخاطرة. نسعى إلى إدارة كل لاعب بأفضل طريقة ممكنة. الإصابات جزء من كرة القدم عالية المستوى ويجب أن تعرف كيف تأخذ ذلك في الاعتبار".
حدود الدوران
يجد حامل اللقب نفسه في موقف صعب غير معتاد، حيث يعاني من غرفة علاجية نادراً ما تخلو من المرضى. اعترف إنريكي بأن مرونته التكتيكية المعهودة قد تضاءلت هذا الموسم، لأنه ببساطة لا يملك العدد الكافي من اللاعبين الأصحاء اللازمين للحفاظ على سياسة التناوب التي يفضلها.
وأكد الإسباني أن العدد الكبير من الغيابات أجبره على الاعتماد بشكل كبير على مجموعة أساسية من اللاعبين، مما أدى إلى مخاوف من إصابتهم بالإرهاق. هذا التغيير في الظروف جعل الموسم الحالي أكثر صعوبة بكثير من المواسم السابقة في بارك دي برانس.
"ما غير عقليتي هذا الموسم هو عدد الإصابات التي تعرضنا لها"، اعترف المدرب. "لا يمكنني تغيير العديد من اللاعبين لأننا تعرضنا لإصابة ثلاثة أو أربعة لاعبين في المتوسط في كل مباراة. لا يمكنني تدوير لاعبي فريقي بنفس القدر. هذا العام، عليك أن تعرف كيف تبحث عن أفضل طريقة للإدارة. إنه سيناريو مختلف عن الموسمين الماضيين".
وأضاف: "أولاً، من الصعب مقارنة [هذا الموسم بالموسم الماضي]. هذا العام غير عادي، ولا أريد أن أقدم أعذاراً. لا يمكنني تغيير تشكيلة الفريق كثيراً. لكن أعتقد أن هذا الفريق أظهر مرونة منذ أن جئت إلى هنا. يمكنك أن ترى كيف نتعامل مع المشاكل. من الصعب الحصول على هذا النوع من المرونة، لكننا نمتلكها".
النادي قبل الأفراد
كما رد المدرب الإسباني على التعليقات التي أدلى بها ديمبيلي بعد الهزيمة المفاجئة 3-1 في الدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي أمام رين، والتي أدت إلى خسارة البطل للمركز الأول لصالح لينس. وبدا أن الفرنسي يتهم زملاءه بالأنانية وأن الفريق فقد بعض ما ساعده على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. كاد دفاعهم عن لقب دوري أبطال أوروبا يتعرض لضربة قوية في منتصف الأسبوع أيضًا، حيث تأخروا 2-0 أمام موناكو في مباراة الذهاب من الدور الفاصل، لكن ديزير دوي، الذي حل محل ديمبيلي، قاد الفريق إلى العودة بهدفين في الشوط الثاني. سجل أشرف حكيمي الهدف الآخر في فوز الزوار 3-2.
وقال إنريكي يوم الاثنين: "تصريحات اللاعبين بعد المباراة لا قيمة لها. لا قيمة لها على الإطلاق".. "وكذلك تصريحات المدربين، لكن تصريحات اللاعبين لا قيمة لها. لن أرد على أي سؤال من لاعب، أو أي رد من لاعب. لن أسمح أبدًا لأي لاعب أن يكون فوق النادي.
أنا المسؤول عن الفريق. لن أسمح لأي لاعب أن يعتقد أنه أكثر أهمية من النادي. لا أنا، ولا المدير الرياضي، ولا الرئيس. لذا فإن هذه التصريحات لا قيمة لها. إنها نتيجة الغضب بعد المباراة، وأعتقد أن هذا واضح.
"ليس لدينا ما نخسره. أعتقد أن هذا الفريق أظهر مرونة منذ أن جئت إلى هنا. يمكننا أن نرى كيف نواجه المشاكل. هذه المرونة صعبة المنال، لكننا نمتلكها. في المباراة الأخيرة، كان فريقنا يخسر 2-0 وتمكن من الفوز. الطريقة التي لعبنا بها كانت مذهلة".
مطاردة العدسة في الأعلى
ينصب تركيز باريس سان جيرمان الآن على مباراته المقبلة ضد ميتز، الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب. على الرغم من ترتيب الفريق المنافس المتدني، حذر إنريكي من أنه قد لا يتمكن من إراحة نجومه الذين يعانون من إرهاق شديد مثل فيتينا ووارن زاير-إيمري، بسبب الحاجة إلى مواكبة لينس، المتصدر للدوري.
وقال: "وارن وفيتينها هما اللاعبان اللذان لعبوا أكبر عدد من الدقائق هذا الموسم. أفكر في منحهما قسطًا من الراحة، لكن علينا الفوز على ميتز". "في كل مرة لعبنا ضدهم، واجهنا مشاكل، وستكون هناك مشاكل غدًا. أود منحهما قسطًا من الراحة، لكن ذلك سيكون صعبًا".
يجد باريس سان جيرمان نفسه في موقف نادر حيث يتعين عليه مطاردة لينس الذي لا يظهر أي علامات على التباطؤ. وقد حول هذا كل المباريات المتبقية إلى سيناريو "لا بد من الفوز"، مما لا يترك مجالًا كبيرًا للخطأ أو التشكيلات التجريبية في سعيه للحفاظ على لقبه.
"إنها مباراة مهمة للغاية، علينا الضغط على لينس"، ختم إنريكي. "أثبت لينس أنه فريق حقيقي فاز بالعديد من المباريات. يستحقون أن يكونوا في هذا المركز، وهذا أمر محفز لنا. لقد تحدثنا فيما بيننا عن مدى صعوبة الفوز بهذا الدوري. نحن على نفس المسار الذي سلكناه في العامين الماضيين، لكنهم زادوا عدد انتصاراتهم. سيتعين علينا الفوز بالعديد من المباريات للفوز بهذا الدوري".
