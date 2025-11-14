نجم تورينو أحرجه والمونديال الأخير يناديه .. احذر يا مودريتش أن تعيش حلم رونالدو وتستيقظ على واقع إنييستا الأليم!

إذا كنت تقرأ عن تاريخ كأس العالم، ووجدت لحنًا نابعًا من إحدى صفحاته، فاعلم أن "المايسترو" يقدم معزوفته الجديدة، ذلك هو لوكا مودريتش، القائد الأربعيني الذي عبر بسفينة الكروات، بين أمواج جزر الفارو "المتلاطمة"، ليحجز مقعده المعتاد في نهائيات كأس العالم 2026.

في ظل الحديث عن الأفضلية في تاريخ الكرة، في العصر الحديث، بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، يواصل "المقاتل" مودريتش تحركاته بهدوء نحو البحث عن تاريخ جديد في المونديال، بعدما صنع طفرة الكروات في روسيا، وكان على بعد خطوة من بلوغ نهائي قطر.

اليوم، يستعد مودريتش لرحلة جديدة في كأس العالم، في نسخة يُتوقع أن تشهد "الرقصة الأخيرة" لعدد من أساطير الكرة، من قلب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقاد مودريتش، منتخب كرواتيا، لفوز شاق على "ضيفه" جزر فارو بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة قبل الأخيرة، من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وكان للضيوف السبق في المباراة، بهدف أحرزه جيزا توري في الدقيقة 16، ثم رد الكروات بثنائية جوسكو جفارديول وبيتار موسى ونيكولا فلاسيتش في الدقائق 23 و57 و70.

ماذا قدم لوكا مودريتش في تلك المواجهة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..