لوكا مودريتش "عجوز ميلان الشاب" .. أنانية زميله حرمته من تكرار لدغته وحذاؤه "الممزق" خذله أمام بولونيا!

استعاد ميلان زمام ملاحقة إنتر على صدارة جدول الترتيب من جديد، بعد تعثره بالتعادل في الجولة الـ22 أمام روما (1-1)، وأسقط بولونيا على أرضه بثلاثية نظيفة، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.
الثلاثية سجلها الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك، الفرنسي كريستوفر نكونكو "ضربة جزاء"، ومواطنه أدريان رابيو في الدقائق 20، 39 و48 من عمر المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد الروسونيري للنقطة الـ50 محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن إنتر؛ صاحب الصدارة. أما بولونيا فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر.
ووسط هذه المباراة، التي أبدع بها الضيوف، كان "مايسترو" خط الوسط النجم لوكا مودريتش حاضرًا .. فماذا قدم الكرواتي المخضرم بالتحديد؟