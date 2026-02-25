Getty/GOAL
لوكاس باكيتا يحث فينيسيوس جونيور على الانضمام إليه في فلامنغو وسط عاصفة عنصرية "محزنة للغاية" في ريال مدريد
جبهة موحدة ضد الإساءة
باكيتا، الذي عاد مؤخراً إلى ريو دي جانيرو في صفقة قياسية باعتباره أغلى لاعب في تاريخ فلامنغو، متأثر بشدة بالمعاملة التي يتلقاها فينيسيوس في الخارج بعد الإهانة العنصرية المزعومة من جيانلوكا بريستياني. صعد الثنائي من صفوف الشباب في نينهو دو أوروبو قبل أن يقتحما الفريق الأول في 2017. يشعر صانع الألعاب، الذي يشاهد المباريات من البرازيل، بالملل من رؤية مواطنه يتعرض للاستهداف. "نتحدث كثيرًا، لكن من المحزن جدًا أن نضطر إلى مشاهدة ما يحدث لفيني. كل من يعرفه يعرف قلبه الطيب. الناس يلومونه على أشياء لا يجب أن يتحملها. إنه الضحية هنا. أنا وفلامنغو وجميع الموظفين ندعم فيني بشكل كامل"، قال باكيتا لشبكة ESPN.
نداء عاطفي للعودة إلى الوطن
بالإضافة إلى الدعم المعنوي، يقوم باكيتا بحملة نشطة من أجل انتقال مثير من شأنه أن يهز عالم كرة القدم. على الرغم من أن فينيسيوس هو أحد أكثر المواهب المرغوبة على هذا الكوكب ولديه عقد مع النادي الإسباني حتى عام 2027، إلا أن إغراء فلامنغو لا يزال يمثل قصة قوية في مسيرته المهنية. كشف باكيتا أنه على اتصال مستمر مع نجم ريال مدريد، مذكراً إياه بالوعد الذي قطعاه على نفسيهما قبل ما يقرب من عقد من الزمان عندما كانا مجرد مراهقين يحلمان بالشهرة.
يبذل لاعب الوسط قصارى جهده لإقناع الفائز بدوري أبطال أوروبا بأن العشب قد يكون أكثر خضرة في البرازيل. قال باكيتا: "نتحدث كثيرًا وقلت له: 'أنا هنا، الآن أنت الوحيد المفقود. تعال لأننا يجب أن نفي بوعدنا'. أنا متأكد من أنه في الوقت المناسب سيعود إلى فلامنغو".
حلم فلامنغو الاستراتيجي
في حين أن احتمال رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد في أوج عطائه يبدو حلمًا بعيد المنال، إلا أن مجلس إدارة فلامنغو يتعامل مع الأمر بجدية تامة. خلال المؤتمر الصحفي لتقديم باكيتا، ألمح مدير النادي خوسيه بوتو إلى أن الهدف الطموح التالي لفريق روبرو-نيغرو هو بالفعل لاعب ريال مدريد رقم 7. ما بدا في البداية وكأنه مزحة خفيفة تحول إلى هدف استراتيجي لقيادة النادي، التي تحرص على استغلال أي فرصة لإعادة خريج أكاديميتها إلى ريو دي جانيرو.
تشير التقارير الداخلية إلى أن تعليقات بوتو كانت أكثر من مجرد "مزاح". يضع النادي نفسه في وضع يتيح له مستقبلًا لا يكون فيه عودة فينيسيوس مجرد خيال، خاصة إذا استمرت الأجواء السامة في الملاعب الأوروبية في التأثير على اللاعب. أظهر فلامنغو أن لديه القوة المالية اللازمة لإعادة نجوم مثل باكيتا، وهو مستعد لانتظار "اللحظة المناسبة" التي ذكرها لاعب الوسط. في الوقت الحالي، لا يزال التركيز منصبًا على الحفاظ على قوة فينيسيوس الذهنية وهو يمر بفترة صعبة أخرى في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
التركيز على الجبهة الداخلية
بينما تدور الشائعات حول فينيسيوس، يجب على باكيتا وزملائه التركيز على جدول المباريات المزدحم. يستعد فلامنغو لمباراة حاسمة في كأس كوبا أمريكا الجنوبية ضد لانوس، تليها مباريات محلية في بطولة كامبيوناتو كاريوكا وبداية بطولة البرازيل. طموح النادي في أعلى مستوياته على الإطلاق، مدفوعًا بوصول مواهب من الدرجة الأولى وإمكانية انضمام المزيد من الشخصيات الأسطورية إلى المشروع في المواسم القادمة. قصة لم شمل "أولاد نينهو" هي قصة تأسر خيال كل مشجع في البرازيل.
لا يزال من غير المعروف ما إذا كان فينيسيوس سيستجيب للدعوة، لكن الرسالة من ماراكانا واضحة: الباب مفتوح على مصراعيه عندما يقرر أنه قد سئم من المشاهد "الحزينة" في أوروبا.
