"إصابة تدمر أفكار لوران بلان ونجم الاتحاد يحبط منتقديه ولكن!" .. القادسية يواصل فشله المعتاد أمام العميد

الاتحاد يواصل تعثراته في الدوري..

"ماذا حدث في الاتحاد؟!".. هذا العملاق الذي كان يبدو قبل 3 جولات، قريبًا للغاية من التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أصبح يُعاني بشدة مؤخرًا.

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الاتحاد فشل في تحقيق أي انتصار، منذ اكتساح نادي الهلال (4-1)، في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد الفوز الكبير على الزعيم الهلالي؛ تعادل العميد الاتحادي في 3 مباريات متتالية بمسابقة الدوري، ضد كل من "الخليج، الأخدود والقادسية".

وتعادل الاتحاد (1-1) مساء اليوم الخميس، مع مستضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وظلت القمة متعادلة سلبيًا (0-0)، حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع "1+90"؛ عندما افتتح بيير إيمريك أوباميانج النتيجة لمصلحة القادسية.

لكن.. في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع "7+90"؛ أنقذ متوسط الميدان نجولو كانتي فريقه الاتحاد، بتسجيل هدف التعادل (1-1).

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 58 في "الصدارة"؛ وبفارق 7 نقاط عن الهلال والقادسية صاحبي "المركزين الثاني والثالث" على الوالي، مع مباراة أقل للزعيم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الاتحاد ومستضيفه القادسية، في قمة الجولة 24 من مسابقة الدوري..