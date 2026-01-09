جاء مجهولًا ورحل أسطورة لسلتيك .. لوبومير مورافتشيك الذي أبهر نيدفيد وجعل زيدان يضعه من ضمن "الأمهر في التاريخ"

عندما نتحدث عن سحرة كرة القدم ومبدعيها الذين لم يحصلوا على حقهم من الإشادة، نتطرق إلى عدة أسماء مثل جي جي أوكوشا وسانتي كازورلا وجوتي وخوان ريكيلمي، ولكن من منا يعرف لوبومير مورافتشيك؟

اسم مغمور للاعب سلوفاكي وُلد في مدينة نيترا، صنع أسطورته عندما كان عمره 33 سنة، بعد رحلة فاشلة و8 سنوات في الظل بالدوري الفرنسي ومع فريق ديوسبورج الألماني.

بعد سنوات قضاها صانع الألعاب المميز في طي النسيان، خرج أسطورة السويد وسلتيك هنريك لارسون من أجل الحديث عن هذه الموهبة التي لم تحصل على حقها، ووصفه بالزميل المفضل له وأحد أهم اللاعبين الذين لعب بجوارهم.

لارسون قال في تصريحات عبر برنامج "The Overlap":"يا له من لاعب، لم يحصل على حقه أبدًا، لم أكن أعرف أي قدم هي المفضلة له، اليمنى أم اليسرى، يمكنه أن يعثر على المهاجم في أي لحظة ليمرر الكرة له، سجل الكثير من الأهداف ومع ذلك لا يعرفه الكثير من الناس رغم قدراته الفنية المذهلة".

حديث مهاجم برشلونة ومانشستر يونايتد وسلتيك السابق، يدفعنا نحو البحث قليلًا خلف مورافتشيك ومعرفة بعض أسرار مسيرته التي لم تخرج إلى النور لسنوات طويلة..