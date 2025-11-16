"لن ينضم إلى الفريق الأول بتلك الطريقة".. أربيلوا يصدم جوهرة ريال مدريد الدفاعية!

لم يستخدم ألفارو أربيلوا أي كلمات دبلوماسية في وصفه لتقييمه أداء اللاعب الشاب، حيث نقل الصحفي خوسيه لويس آرتوس تفاصيل ما دار في المؤتمر. صرح أربيلوا قائلًا: "إنه شاب موهوب جدًا، لكن أمامه طريق طويل ليقطعه".

وأوضح مدرب فريق الشباب لنادي ريال مدريد، نقطة الخلل بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن في القدرات الفنية، بل في الجانب الذهني والالتزام اليومي، عندما قال: "لكي يبدأ، هو يحتاج إلى التدرب بقوة أكبر بكثير مما يفعل الآن، بتركيز وشدة أكبر، إذا أراد أن يكون لاعبًا في ريال مدريد، فعليه أن يفهم أن متطلبات هذا المركز عالية للغاية. ما يفعله الآن لا يكفي لجعله لاعبًا في الفريق الأول".

واختتم أربيلوا حديثه قائلًا: "نحن نعمل على ذلك، على جعله يدرك أنه يجب أن يكون محترفًا ويتدرب بأقصى قوة كل يوم، هذا هو المكان الذي يكمن فيه قفزته الكبيرة ليصبح لاعبًا لريال مدريد، لأنه يمتلك الموهبة، لكن بما يفعله الآن فهذا غير كافٍ".