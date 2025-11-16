فجر ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد كاستيا، مفاجأة من العيار الثقيل بتوجيه انتقادات علنية وحادة لأحد أبرز مواهب الفريق، المدافع الشاب جوان مارتينيز، على الرغم من فوز الفريق الملكي، لم يتردد أربيلوا في إرسال رسالة واضحة للاعب، مؤكدًا أن الموهبة وحدها لا تكفي لارتداء قميص الفريق الأول لريال مدريد، وأن ما يقدمه اللاعب حاليًا لا يرقى للمستوى المطلوب من الاحترافية والالتزام.
"لن ينضم إلى الفريق الأول بتلك الطريقة".. أربيلوا يصدم جوهرة ريال مدريد الدفاعية!
رسالة قاسية بعد الانتصار
جاءت تصريحات أربيلوا الصادمة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز ريال مدريد كاستيا على فريق كاسيرينو بنتيجة 2-0، في مباراة اضطر المدرب الإسباني لمتابعتها من المدرجات بسبب تنفيذه لعقوبة الإيقاف.
وكان الفريق الرديف يسعى للتعافي من صدمة المباراة السابقة التي شهدت أحداثًا كارثية، حيث خسر الفريق بنتيجة 3-0 أمام ميريدا، في لقاء انتهى بشجار عنيف أسفر عن طرد ثلاثة لاعبين، بالإضافة إلى المدرب أربيلوا نفسه. وعلى الرغم من أن الفوز الأخير كان بمثابة استعادة للتوازن، إلا أن المدرب الإسباني اختار هذا التوقيت لتوجيه رسالة مباشرة وصارمة، متجاهلًا أجواء الانتصار، ومستهدفًا المدافع جوان مارتينيز، الذي شارك أساسيًا وقدم أداءً وُصف بالجيد في المباراة التي سبقت التصريحات.
"ما يقدمه لا يكفي"
لم يستخدم ألفارو أربيلوا أي كلمات دبلوماسية في وصفه لتقييمه أداء اللاعب الشاب، حيث نقل الصحفي خوسيه لويس آرتوس تفاصيل ما دار في المؤتمر. صرح أربيلوا قائلًا: "إنه شاب موهوب جدًا، لكن أمامه طريق طويل ليقطعه".
وأوضح مدرب فريق الشباب لنادي ريال مدريد، نقطة الخلل بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن في القدرات الفنية، بل في الجانب الذهني والالتزام اليومي، عندما قال: "لكي يبدأ، هو يحتاج إلى التدرب بقوة أكبر بكثير مما يفعل الآن، بتركيز وشدة أكبر، إذا أراد أن يكون لاعبًا في ريال مدريد، فعليه أن يفهم أن متطلبات هذا المركز عالية للغاية. ما يفعله الآن لا يكفي لجعله لاعبًا في الفريق الأول".
واختتم أربيلوا حديثه قائلًا: "نحن نعمل على ذلك، على جعله يدرك أنه يجب أن يكون محترفًا ويتدرب بأقصى قوة كل يوم، هذا هو المكان الذي يكمن فيه قفزته الكبيرة ليصبح لاعبًا لريال مدريد، لأنه يمتلك الموهبة، لكن بما يفعله الآن فهذا غير كافٍ".
لا مكان للتهاون
لا يمكن فصل هذه التصريحات عن الفلسفة الصارمة التي يحاول ألفارو أربيلوا تطبيقها في فريق الشاب، المدرب الإسباني صاحب الـ 42 عامًا، الذي يعد أحد نجوم ريال مدريد، السابقيين وكلاعب حقق كل شيء ممكن، بما في ذلك كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا، يدرك تمامًا حجم المتطلبات اللازمة للنجاح في النادي الملكي.
ومنذ توليه تدريب فرق الشباب في 2020، عرف عنه شغفه وقدرته على التحفيز، لكنه أيضًا لا يتسامح مطلقًا مع التراخي أو نقص الاحترافية. يرى المتابعون أن أربيلوا يقود ثورة هادئة في الكاستيا، ترتكز على الانضباط التكتيكي والشدة في التدريبات. ويبدو أن انتقاده العلني لمارتينيز هو بمثابة صدمة إيجابية متعمدة، ورسالة موجهة لجميع لاعبي الفريق مفادها أن الموهبة وحدها لن تفتح أبواب الفريق الأول.
من هو جوان مارتينيز؟
تُسلط هذه الانتقادات العلنية الضوء بقوة على المدافع جوان مارتينيز لوزانو، الذي يُعتبر واحدًا من أهم المواهب الصاعدة في أكاديمية الميرينجي. يبلغ مارتينيز من العمر 18 عامًا فقط، وهو من مواليد 20 أغسطس 2007، ويتمتع ببنية جسدية ممتازة كقلب دفاع، حيث يصل طوله إلى 1.92 متر.
انضم مارتينيز إلى صفوف ريال مدريد في عام 2023 قادمًا من أكاديمية نادي ليفانتي، وتدرج سريعًا حتى وصل إلى فريق الكاستيا مطلع الموسم الحالي في يوليو 2025، ولم يكن مارتينيز لاعبًا عاديًا، بل حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيلة أربيلوا، وشارك في أغلب مباريات الفريق، كما أن اللاعب هو عنصر دائم في منتخبات إسبانيا للفئات السنية، حيث يمثل حاليًا منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا. هذه المكانة المرموقة كأحد أبرز جواهر الأكاديمية هي ما جعلت تصريحات أربيلوا مفاجئة وصادمة للوسط الرياضي.
معاناة ريال مدريد
الفريق الأول في نادي ريال مدريد، يعاني بشكل واضح على الجانب الدفاعي، خاصة في مركز قلب الدفاع الذي يشغله مارتينيز، بسبب كثرة الإصابات، ويأمل تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الملكي، في إيجاد ضالته من فريق كاستيا، ويعتبر مارتينيز، من أبرز المرشحين للانضمام إلى الفريق الأول، ولكن قد تكون تصريحات مدربه أربيلوا، عقبة أمامه، وسيتعين على اللاعب الشاب عقد جلسة مع نفسه من أجل تصحيح المسار، لينضم إلى الفريق ويحصل على الفرصة، كما هو مُتوقع له.