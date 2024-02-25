"لن يحدث تغيير فورى"!.. جيم راتكليف وخطته لإصلاح مانشستر يونايتد فى ثلاث سنوات فقط

كيف سيتم تحويل مانشستر يونايتد لأفضل فريق فى ثلاث سنوات فقط؟

بعد توليه رسميًا ملف كرة القدم في مانشستر يونايتد، أوضح السير جيم راتكليف، طموحاته النبيلة للمستقبل، وكانت تصريحاته قريبة من تعهد المدرب الأسطوري السابق السير أليكس فيرجسون، عندما وعد بإنهاء 11 عامًا من "البؤس الكامل" وتضييق الفجوة بين مانشستر سيتي وليفربول.

وقال راتكليف: "لدينا الكثير لنتعلمه من مانشستر سيتي ولكن هم عدونا في النهاية ولا يوجد شيء أفضل من أن أطيح بهم من مكانهم".

وحذر الملياردير البالغ من العمر 71 عامًا المشجعين بأنه لن يكون هناك "تغيير فورى"، لكنه أصر أيضًا على أن يونايتد يمكنه تحقيق أهدافه بحلول عام 2027، أي قبل عام واحد من الذكرى الـ 150 لتأسيس النادي.

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وأضاف: "سوف ينفد صبر الجماهير إذا كانت الخطة مدتها 10 سنوات لكنها خطة مدتها ثلاث سنوات فقط وليس من السهل تحويل مانشستر يونايتد إلى أفضل فريق كرة قدم في العالم".

لقد أدى وصول راتكليف، إلى بث التفاؤل في أولد ترافورد، لكن إعادة مانشستر يونايتد إلى القمة مجددًا في مثل هذه الفترة القصيرة سيكون معجزة.