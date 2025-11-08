Hugo Ekitike Mbappe, Messi, NeymarGetty
بلال محمد

"لن أستطيع أن أقلد ميسي أو نيمار ولكن..".. إيكيتيكي يكشف عن خطته ليصبح أكثر تكاملًا مع ليفربول!

إيكيتيكي يسعى للوصول إلى الكمال...

كشف هوجو إيكيتيكي أنه استوحى أسلوب لعبه من زملائه السابقين في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، في سعيه لتكوين أسطورته الخاصة بعد انتقاله إلى ليفربول في وقت سابق من هذا العام.

قضى اللاعب الفرنسي موسمًا على سبيل الإعارة في العاصمة الفرنسية خلال حقبة جالاكتيكوس في باريس سان جيرمان، قبل أن يجد موطئ قدم له في ألمانيا مع أينتراخت فرانكفورت، ثم منه إلى الريدز.

  • سعادة إيكيتيكي في ليفربول

    تحدث اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى صحيفة ديلي ميل سبورت عن الفترة التي قضاها في ملعب أنفيلد حتى الآن. على الرغم من قضائه بعض الوقت على مقاعد البدلاء منذ التعاقد مع ألكساندر إيزاك، إلا أن المهاجم الفرنسي حقق نجاحًا كبيرًا مع الريدز منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في الصيف مقابل 79 مليون جنيه إسترليني. في حين أن بعض اللاعبين البارزين الآخرين الذين انضموا إلى ليفربول عانوا من صعوبات في التسجيل، إلا أن المهاجم الشاب سجل ستة أهداف في 15 مباراة مع فريقه الجديد.

    يتمتع إيكيتيكي بمواصفات المهاجم الكامل، حيث أظهر موهبة في التسجيل، ولعبه الذكي، وقدرته على التغلب على لاعب واحد في مواجهة فردية، وفهمه للعبة الذي يتناقض مع قلة خبرته النسبية. ربما يعود الفضل في أسلوبه المتكامل إلى الموسم الذي قضاه مع ثلاثة من أعظم المهاجمين في كرة القدم الحديثة خلال موسمه مع باريس سان جيرمان. انضم إيكيتيكي في البداية إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2022/23، حيث خاض 25 مباراة في الدوري وسجل ثلاثة أهداف، معظمها كبديل للثلاثي الشهير ميسي ومبابي ونيمار.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-AZEAFP

    إيكيتيكي يستلهم من ثلاثي باريس

    وقال إيكيتيكي: "لا أستطيع أن أواجه الناس وأقول إنني سأفعل نفس الأشياء التي يفعلها هؤلاء اللاعبون على أرض الملعب، لكن إذا كان بإمكاني أن أتعلم القليل من لعبهم حتى بدون الكرة، فسأفعل ذلك لأنني شاهدتهم كثيرًا خلال فترة وجودي في باريس سان جيرمان. ما زلت أشاهدهم. أحاول أن أتعلم من اللاعبين الذين أحبهم، أحاول تقليد رؤية ميسي. أحيانًا أحاول رؤية الأشياء مبكرًا، قبل أن أستلم الكرة، ومن نيمار، تعلمت بعض الحيل والمهارات، والتحكم في الكرة، بينما تعلمت من كيليان، القيام بركضات رائعة بدون الكرة. هناك الكثير من الأشياء، من الصعب سردها. بالتأكيد تعلمت أشياء من لعبهم، أحب المشاهدة ومحاولة إضافة أشياء إلى طريقة لعبتي لأصبح أكثر اكتمالاً".

    استمر تأثير مبابي على مسيرة إكيتيكي منذ أن كانا زميلين في النادي. يتمتع الثنائي بعلاقة وثيقة، حيث غالبًا ما يتصل نجم ريال مدريد بصديقه الأصغر سناً لتقديم النصائح له. قال مهاجم ليفربول إن ذلك بدأ بعد أن رأى مبابي أنه مستاء من قلة وقت لعبه في العاصمة الفرنسية.

    وقال نجم ليفربول: "لقد رآني في وضع سيئ في باريس سان جيرمان. لذا فهو سعيد من أجلي لأن الأمور تسير على ما يرام الآن. نلتقي في المنتخب الوطني ونلعب معًا، لقد كان بمثابة أخ كبير لي. كان دائمًا لطيفًا معي، ودائمًا ما كان يقدم لي النصائح. الآن نواجه بعضنا البعض في دوري أبطال أوروبا، ليفربول ضد ريال مدريد، وهذا أمر جيد".

    بعد فوز ليفربول 1-0 على ريال مدريد، أمضى الثنائي 20 دقيقة معًا يتبادلان الأخبار.

  • نجم مانشستر سيتي ينضم إلى قائمة ملهمي إيكيتيكي

    لا يقتصر لاعب المنتخب الفرنسي على التعلم من زملائه في الفريق. فقد ذكر أيضًا اسم هالاند باعتباره مصدر إلهام له قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد. سجل المهاجم النرويجي 27 هدفًا في 17 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم. أشاد إيكيتيكي بقدرة هالاند على التأثير في المباريات دون الانخراط بشكل غير ضروري في بناء الهجمات، مما يسمح له بالتمركز في الثلث الأخير من الملعب.

    وقال إيكيتيكي: "إنه على الأرجح أفضل مهاجم في العالم منذ بضع سنوات، وهو بالتأكيد شخص أحتذي به، أعتقد أنني إذا استطعت إضافة القليل إلى لعبتي، فسيكون ذلك من لعبته. إنه قادر على القيام بأشياء دون لمس الكرة كثيرًا خلال المباراة، وهذا أمر مثير للإعجاب حقًا. لذا، نعم، إنه بالتأكيد شخص أتابعه".

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    موقف إيكيتيكي

    لم يكن الأمر سهلاً تمامًا بالنسبة للنجم الفرنسي منذ انضمامه إلى الريدز. كشف أن المدير الفني آرني سلوت قد "أغضبه" في بعض الأحيان، حيث جعلته متطلبات الهولندي العالية يشعر أن مدربه "مبالغ فيه قليلاً" في بعض الأحيان. وقد أعرب المدرب الفائز بالبريمرليج عن أسفه علنًا لقرار إكيتيكي بخلع قميصه بعد تسجيله هدفًا في فوز كأس الرابطة على ساوثهامبتون في سبتمبر الماضي، وهو ما قال الفرنسي إنه "لن يحدث أبدًا مرة أخرى".

    كما أن دخول وإخراج إيكيتيكي من التشكيلة الأساسية سيكون مصدر قلق له، بالنظر إلى تجربته مع باريس سان جيرمان. ومع ذلك، مع غياب ألكسندر إيزاك بسبب إصابة في الفخذ منذ مغادرته ليفربول في الفوز 5-1 على فرانكفورت قبل ثلاثة أسابيع، سيكون لديه فرصة للتألق في مباراة مهمة ضد هالاند ومانشستر سيتي يوم الأحد.

