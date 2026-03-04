Getty Images
"لم يكن الأمر جيدًا" - كريستيان تشيفو يعترف بأن إنتر كان أقل من المستوى في التعادل الممل مع كومو، بينما يصر سيسك فابريغاس على أن فريقه كان يجب أن يفوز في مباراة نصف النهائي
إنتر يتعثر في مباراة نصف النهائي الحاسمة
قدم تشيفو تقييماً صريحاً لأداء فريقه بعد التعادل 0-0 مع كومو. في مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي، عانى النيرازوري من فرض سيطرته على المضيف، ولم يسجل أي تسديدة على المرمى طوال المباراة. بعد صافرة النهاية، سارع الروماني إلى الاعتراف بأن الأداء لم يرق إلى المستوى المعتاد المتوقع من العملاق الميلاني، الذي واجه أمسية صعبة بسبب غياب لاعبين أساسيين.
افتقر الفريق الزائر إلى بريقه المعتاد، مما دفع تشيفو إلى أن يكون صادقًا بشأن جودة المباراة. "في كل مباراة نواجه بعض الطوارئ، واضطررت إلى إجراء بعض التغييرات ولأول مرة وضعت لاعبين في خط الوسط الهجومي خلف المهاجم"، أوضح تشيفو خلال تحليله بعد المباراة. "يجب أن نجعل من الضرورة فضيلة. لكنها لم تكن مباراة إنتر ولم تكن حتى جميلة للمشاهدة".
سيسك فابريغاس يؤكد أن كومو استحق الفوز الحاسم
بينما كان تشيفو متأملاً، كان فابريغاس مدرب كومو مصراً على أن فريقه بذل ما يكفي ليتقدم في مباراة الإياب المقرر إجراؤها في 22 أبريل. وأشاد الإسباني بلاعبيه لإحباطهم متصدر الدوري الإيطالي وشعر أن فارقاً ضئيلاً فصلهم عن تحقيق فوز تاريخي. وقال فابريغاس: "مباراة شطرنج؟ هذا هو الحال". "بشكل عام، ربما كان بإمكاننا تسجيل هدف، لكنها كانت مباراة تكتيكية للغاية".
واستمر في تسليط الضوء على تنفيذ فريقه الرائع لخطة اللعب ضد خصم قوي. "لعبنا المباراة التي أردناها ضد الفريق الأكثر هيمنة في الدوري الإيطالي: لعبنا بشكل متماسك للغاية وحصلنا على ثلاث فرص. في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، كانوا مهيمنين للغاية وحصلوا على فرصة واحدة. مباراة تاركة إحساسًا بالرضا ولكن مع طعم مرير، كان من الممكن أن تكون النتيجة 1-0".
مدير كومو يتطلع إلى تحقيق النمو قبل مباراة الإياب
وبالنظر إلى مباراة الإياب الحاسمة في سان سيرو، سلط فابريغاس الضوء على الواقع المتباين للناديين مع الحفاظ على شعور بالفخر الشديد. وقال: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أننا كومو وهم إنتر. هناك عقلية مختلفة بين الفريقين والناديين". "لقد استحقينا اللعب في نصف نهائي كأس إيطاليا في سان سيرو: قبل عامين لم يكن أحد ليقول ذلك. للأسف، لا يزال هناك طريق طويل قبل مباراة الإياب".
عندما سُئل عن مستقبله والمشروع الجاري في النادي، أكد لاعب وسط أرسنال السابق على التحسين المستمر. "كانت الفكرة دائمًا هي النمو، وعلينا أن نستمر في ذلك. في الوقت الحالي، تركيزي منصب على الدوري الإيطالي، ولا يزال أمامنا طريق طويل. الحلم هو الاستمرار في النمو، وعندما نكون جاهزين، نناضل من أجل المزيد. دعونا نرفع المستوى تدريجيًا ونرى إلى أين سنصل"، أضاف.
لاوتارو مارتينيز مصاب بينما يواجه باستوني عداء الجماهير
لا يزال أحد الشواغل الرئيسية لإنتر هو لياقة القائد لاوتارو مارتينيز. كان المهاجم الأرجنتيني غائبًا بشكل ملحوظ عن تشكيلة المباراة، بعد أن تعرض لإصابة في خسارة دوري أبطال أوروبا أمام بودو/جليمت، وأشارت آخر أخبار تشيفو إلى أنه لن يعود إلى الملعب في المستقبل القريب. كان الافتقار إلى الحسم واضحًا طوال المباراة مع كومو. أقر تشيفو بالوضع الصعب والوقت المحدود للغاية للتحضير لمباراة الديربي الحاسمة القادمة.
خارج الملعب، اتسمت المباراة بأجواء عدائية تجاه أليساندرو باستوني، الذي تعرض لصيحات الاستهجان من قبل جزء من جماهير الفريق المضيف في أعقاب غطسه المثير للجدل ضد يوفنتوس. على الرغم من التنافس، أخذ فابريغاس لحظة للدفاع عن اللاعب الدولي الإيطالي. قال فابريغاس: "لماذا يحدث هذا؟ لأنه يلعب في أقوى فريق في إيطاليا". "أنا لا أعرفه، لقد درست إنتر كثيرًا في السنوات الأخيرة وبالنسبة لي فهو لاعب من الطراز الرفيع. إنه شخص رائع، أعتقد أن هذا أمر يخص المشجعين. علينا حمايته. هل كان مخطئًا في ذلك اليوم؟ بالتأكيد. هذا شيء يحدث، يمكن أن يحدث، أنا أيضًا ارتكبت خطأً عندما فعلت ما فعلته في سان سيرو. عليك الاعتذار، إنهم شباب صغار. يمكنك دائمًا التعلم، سوف يتجاوز الأمر".
