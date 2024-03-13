لم يفقد الأمل!.. هارى كين يقدم أعظم مواسمه رغم معاناة بايرن ميونخ

موسم تاريخي لهارى كين

قد تستمر لعنة هارى كين، قائد منتخب إنجلترا مع التتويج بالبطولات هذا الموسم أيضًا حيث يعانى فريقه بايرن ميونخ من موسم كابوسى، ولكن أرقام النجم الإنجليزي حتى الآن من بين أفضل الأرقام فى تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وتعرض هاري كين، للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأول مع بايرن ميونخ حيث شارك في الدقيقة 63 من كأس السوبر الألماني، وتمكن من لمس الكرة ثلاث لمسات فقط وتغلب فريق لايبزيج على بايرن بنتيجة 3-0 ليودع العملاق البافاري البطولة.

وانضم كين، إلى بايرن ميونخ الفريق الذي يفوز بكل المسابقات المحلية كل عام ولكن منذ انضمام النجم الإنجليزي لهم وقد أصابهم بلعنته، ويعانى بايرن من الحظ السيئ والأداء الضعيف منذ بداية الموسم.

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ورغم معاناة بايرن ميونخ كان كين، هو اللاعب الوحيد الذي أنقذ الفريق فى العديد من المباريات حيث سجل 30 هدفًا في الدوري الألماني، وأضاف ستة أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا وصنع الكثير من التمريرات الحاسمة أيضًا.

ولا يمكن إيقاف سخرية الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي لكن كين، يقدم أحد أعظم المواسم الأوروبية له ويجب منحه التقدير الذي يستحقه.