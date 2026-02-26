لم يعد لاعباً في دوري الدرجة الثانية! كيف رفع إرلينغ هالاند مستواه في جميع جوانب اللعبة إلى مستويات جديدة مع مانشستر سيتي

لقد ولت الأيام التي كان فيها هالاند يتربص في الغالب حول منطقة جزاء الخصم ويركز فقط على إيجاد الشباك، معتمداً بشكل كبير على زملائه المهاجمين مثل كيفن دي بروين لتزويده بالكرات أو الانقضاض على الكرات المرتدة.

أصبح الآن قادرًا على صنع الأهداف بقدر قدرته على تسجيلها. قدم هالاند ثلاث تمريرات حاسمة في آخر أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لم يقدم سوى برونو فرنانديز عددًا أكبر من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. تضعه تمريرات هالاند الحاسمة السبع على بعد تمريرة واحدة من أفضل رصيد له على الإطلاق، والذي حققه في موسم 2022-23، ولا يزال هناك 11 مباراة متبقية في الدوري.

أثارت تمريرته العرضية إلى نيكو أورايلي لتسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في فوزه يوم السبت على نيوكاسل الكثير من الدهشة، حيث كانت من النوع الذي تتوقع أن يقوم به برناردو سيلفا أو ريان شيركي. أثبتت هذه التمريرة أنها الهدف الفائز الذي أبقى مانشستر سيتي في صدارة الترتيب متقاربًا مع أرسنال، لكنها كانت مجرد واحدة من العديد من التدخلات الحاسمة التي قام بها هالاند في المباراة.

فاز في 12 مواجهة، أكثر من أي مباراة أخرى في مسيرته، كما قام بأكبر عدد من التمريرات من بين لاعبي سيتي، وسجل عددًا من اللمسات (43) أكثر من أي مباراة سابقة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.