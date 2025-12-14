ساعد فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، فريقه على التغلب على كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون رد، لكن ذلك لم يمنع بيب جوارديولا من التعبير عن رأيه وتوبيخ لاعبه على أدائه المخيب للآمال بشكل عام في المباراة.
"لم يلعب بشكل جيد" .. جوارديولا ينتقد نجم مانشستر سيتي بالرغم من تألقه
- Getty Images Sport
فودين يعود إلى سابق عهده
لقد تجاوز فودين تمامًا مشاكله في الموسم الماضي وأثبت أنه اللاعب الأكثر موثوقية في مانشستر سيتي هذا الموسم بعد الهداف الأول إيرلينج هالاند.
سجل فودين 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، وأظهر مستواه الحقيقي في الأسابيع الأخيرة. سجل هدفين ضد ليدز الشهر الماضي، بما في ذلك هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، وسجل هدفين آخرين في المباراة المثيرة التي انتهت بنتيجة 5-4 ضد فولهام في المباراة التالية، بينما سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في الفوز السهل على ساندرلاند في ملعبه الأسبوع الماضي.
ومؤخرًا تقدم مانشستر سيتي بهدف على كريستال بالاس بفضل رأسية هالاند، ثم حسم فودين النقاط بهدفه قبل أن يسجل هالاند مرة أخرى، هذه المرة من ركلة جزاء. لكن جوارديولا لم يكن راضياً عن أداء لاعب الوسط.
انتقاد جوارديولا
قال جوارديولا لبرنامج "Match of the Day" عبر شبكة "بي بي سي": "في المباراة لم يلعب فيل فودين بشكل جيد، فقد خسر الكثير من الكرات. كان متسرعًا في كل حركة، عليه أن يلعب بهدوء أكبر ويحتفظ بالكرة ويغير السرعة في اللحظة المناسبة. مع ذلك، فهو يقدم أداءً رائعًا للفريق".
- Getty Images Sport
"مباراة صعبة للغاية"
اعترف فودين بأن بالاس قد اختبر سيتي وشدد على أن فريقه كان عليه أن يتحلى بالصبر ليتقدم في النتيجة ويحافظ على الفوز. وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت مباراة صعبة للغاية. نحن نعرف ما هي قدراتهم. إنهم يجعلون المباراة صعبة، ويتمركزون جيدًا ولديهم لاعبون مميزون في الهجمات المرتدة. في الشوط الأول، كنا نحاول فهم طريقة لعبهم. في الشوط الثاني، بدأنا في إيذائهم أكثر وفي النهاية حسمنا المباراة".
وتابع: "أهم شيء هو الصبر. أعتقد أننا ربما حاولنا الهجوم بسرعة كبيرة. في الشوط الثاني، كان أداؤنا أفضل بكثير. كان ذلك مفتاح تحقيق النتيجة اليوم. سيطرنا أكثر على المباراة وقمنا بتمريرات أكثر، وهذا أسلوب سيتي. كان أداء الفريق ككل رائعاً. أنا سعيد للغاية. كنت في حالة جيدة في الدوري الإنجليزي مؤخراً وأنا سعيد بمواصلة هذا الأداء".
هالاند يحصل على الثناء
على عكس فودن، أشاد جوارديولا بمهاجمه هالاند بعد أن سجل النرويجي هدفيه 101 و102 في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي. وقال: "إرلينج مهاجم يسجل الأهداف، لكنه يحتفظ بالكرة في الشوط الثاني. كان قادراً على السيطرة على المواقف. ساعدنا على التماسك. كان رائعاً في الشوط الثاني".
بفضل هذا الفوز، حافظ مانشستر سيتي على الضغط على أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتقدم بفارق نقطتين في الصدارة، وعلى أستون فيلا، صاحب المركز الثالث، الذي يتأخر بنقطة واحدة فقط عن فريق جوارديولا. فاز أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري على وست هام يوم الأحد وحقق فوزه التاسع على التوالي في جميع المسابقات.
وقال جوارديولا عندما سئل عن أهمية فوز سيتي الأخير: "إنه مكان صعب للغاية. عندما تفقد الكرة، يهاجمون بشكل رائع، لكننا كنا صبورين. كنا محظوظين عندما اصطدمت كرة وارتون بالقائم، لكننا سعداء للغاية بالأداء والفوز الذي عزز من معنوياتنا".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يمر سيتي بفترة رائعة في الوقت الحالي، حيث فاز في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، بما في ذلك الفوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء، مما زاد من فرصه في التأهل مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. سيواجه سيتي فريق برينتفورد في المباراة القادمة على أرضه في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يتنافس على مقعد في نصف النهائي.
وكان مانشستر سيتي قد فاز بكأس الرابطة لأربع سنوات متتالية بين 2018 و2021، لكنه لم يصل إلى الدور نصف النهائي منذ فوزه الأخير بالبطولة.