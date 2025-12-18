Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee و بلال محمد

"لم يراودني أي شك وأحد أعظم لاعبي البريمرليج".. هنري يشيد بصلاح ودور الجماهير في التعامل مع الأزمة الأخيرة

هنري معجب بتصرف جماهير ليفربول...

أشاد تييري هنري، أحد أساطير الدوري الإنجليزي، برد فعل مشجعي ليفربول على خلاف نجم فريقهم محمد صلاح مع المدرب أرني سلوت.

اعترف المهاجم السابق لآرسنال أنه تأثر بالنضج والتوازن الذي أظهره المشجعون، الذين اختاروا الوحدة على الانقسام في لحظة حساسة من موسم النادي.

  • أنفيلد يتلف حول أسطورته

    عاد صلاح إلى تشكيلة ليفربول في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي ضد برايتون، حيث دخل الملعب بعد إصابة جو جوميز. وفي غضون دقائق، أظهر الجناح المصري حضوره القوي، حيث ساعد في تسجيل هدف إيكيتيكي في الفوز 2-0 الذي استقر به بطل الدوري بعد فترة من تذبذب النتائج. عندما بدأ صلاح الإحماء وشارك لاحقًا في المباراة، استجاب مشجعو الريدز بتصفيق حار، في إشارة واضحة إلى أن علاقتة مع المشجعين ظلت كما هي رغم التوترات التي كانت موجودة وراء الكواليس.

    كانت خلفية هذا الاستقبال هي انفجار غير عادي عقب تعادل ليفربول الدرامي 3-3 مع ليدز يونايتد. بعد أن تم اختياره ضمن البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، توقف صلاح في المنطقة المختلطة وأدلى بتصريحات صريحة لمدة سبع دقائق عن إحباطه. تحدث بصراحة عن شعوره بالتهميش على الرغم من مساهماته، مشيرًا إلى أن الوعود التي قُطعت في الصيف لم يتم الوفاء بها.

    وقال: "لا أصدق ذلك، أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي. الآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم".

    وتابع: "تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني، وفجأة لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، حسبما أرى، أن هناك من لا يريدني في النادي. أنا دائمًا أدعم هذا النادي. أولادي سيدعمونه دائماً. أحب هذا النادي كثيراً، وسأظل أحبه دائماً. اتصلت بوالدتي أمس - أنتم لم تعرفوا ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعرف".

    جماهير أنفيلد تستحق الثناء

    قال هنري إنه يتفهم مشاعر صلاح بشكل غريزي. كونه لاعب سابق، أدرك الفرنسي الإحباط الذي يمكن أن يتراكم عندما يشعر لاعب نجم بأنه مهمش. ما حيره في البداية لم يكن المشاعر، بل توقيت التعليقات وطابعها العلني.

    وفي حديثه مع "Betway"، قال هنري: "لا، لست متفاجئًا على الإطلاق، وهذا ليس قراري. ما إذا كان سيلعب ويبقى في ليفربول ليس من شأني، بل من شأن آرني سلوت وفريقه. أنا فقط علقت على كيفية وموعد قيامه بما فعله. أتفهم المشاعر والإحباط، فقد كنت لاعبًا، لذا أتفهم محمد صلاح. لكنني لم أفهم كيف ومتى فعل ذلك".

    ومع ذلك، سارع هنري إلى الإشادة بكيفية تطور الموقف. لم يتفاجأ من عودة صلاح بسرعة، ولا من دفء استقبال أنفيلد له. بالنسبة لهنري، كانت ردود فعل الجماهير هي الجانب الأكثر دلالة في هذه القصة.

    وقال: "نحن نتحدث عن أحد أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي. لم أتفاجأ بعودته إلى الفريق، وكنت سعيدًا جدًا باستقبال جماهير ليفربول له لأنهم فهموه أيضًا. بصراحة، لم يكن لدي أي شك في ذلك".

  • المشجعون يحققون التوازن الصحيح

    سلط هنري الضوء على ما وصفه بأنه لحظة نادرة من الحكمة الجماعية من مدرجات الملعب. في منتصف الأسبوع، هتف مشجعو ليفربول باسم سلوت خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، داعمين مدربهم في وقت واجه فيه انتقادات. وبعد أيام، فعلوا الشيء نفسه مع صلاح، معترفين بأهميته ومظهرين أن الدعم لا يجب أن يكون حصريًا.

    وقال: "الأمر غريب، لأن ما يحدث في ليفربول هذا العام، كنت أتوقعه العام الماضي، ليس من حيث الاضطرابات، ولكن من حيث النتائج. ظننت أن سلوت سيواجه صعوبات، لكنه أظهر لنا العام الماضي أنه مدرب رائع، والآن يظهر لنا الجانب الآخر الذي عليك التعامل معه عندما تكون مدربًا. عليك التعامل مع غرور الناس والصحافة، لكن عندما تكون في ليفربول، هذا هو الحال".

    وأضاف: لطالما اعتقدت أنه صادق جدًا في ما يقوله بعد المباريات. ما أحبه في هذه الحالة هو أن مشجعي ليفربول هتفوا باسم سلوت في مباراة إنتر، وهتفوا باسم محمد صلاح في مباراة برايتون. لقد أدركوا أنه كان عليهم دعم سلوت ضد إنتر، ودعم صلاح في عطلة نهاية الأسبوع. لذا فعلوا ما كان عليهم فعله، فلننسى الأمر ونمضي قدمًا".

    أسطورة ليفربول يطالب بالصبر

    كما شارك جيمي كاراجر في النقاش، متخذًا نبرة تصالحية بعد أن وصف المصري بـ"العار" في حديثه. وفي حين أقر بالتوتر، حث المدافع السابق لليفربول صلاح على التركيز على الصورة الأكبر بدلاً من الإحباطات الآنية.

    وقال في حديثه إلى قناة سكاي سبورتس: "ما نراه هناك. كان أفضل مما رأيناه في إيلاند رود. لكن هل يستحق محمد صلاح أكثر من ذلك؟ إنه يستحق حرس شرف. إنه يستحق أن يتمكن من إحضار عائلته وزوجته وأطفاله إلى الملعب، في مباراته الأخيرة، وأن يحتفل فعليًا بما حققه كلاعب في ليفربول. لذا ضع خلافاتك مع المدير جانبًا وفكر فقط، ثلاثة أو أربعة أشهر في ليفربول. أسوأ ما سيحدث هو أن أحصل على هذا التوديع الكبير. أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن أخرج مع زملائي في بودابست لنهائي دوري أبطال أوروبا. إذا كان جالسًا في السعودية يشاهد ليفربول يفعل ذلك. أعتقد أنه سيندم حقًا".

    توجه صلاح إلى المغرب لتمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية، مما أبعده مؤقتًا عن مركز الاهتمام في ليفربول. ومع ذلك، لا تزال الأسئلة حول مستقبله على المدى الطويل قائمة. استمرت الشائعات حول انتقاله إلى السعودية لأكثر من عام، وعلى الرغم من أن صلاح لم ينفِ هذه الفكرة تمامًا، إلا أنه التزم بليفربول بتمديد عقده لمدة عامين في الموسم الماضي.

