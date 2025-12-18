"لم يراودني أي شك وأحد أعظم لاعبي البريمرليج".. هنري يشيد بصلاح ودور الجماهير في التعامل مع الأزمة الأخيرة

عاد صلاح إلى تشكيلة ليفربول في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي ضد برايتون، حيث دخل الملعب بعد إصابة جو جوميز. وفي غضون دقائق، أظهر الجناح المصري حضوره القوي، حيث ساعد في تسجيل هدف إيكيتيكي في الفوز 2-0 الذي استقر به بطل الدوري بعد فترة من تذبذب النتائج. عندما بدأ صلاح الإحماء وشارك لاحقًا في المباراة، استجاب مشجعو الريدز بتصفيق حار، في إشارة واضحة إلى أن علاقتة مع المشجعين ظلت كما هي رغم التوترات التي كانت موجودة وراء الكواليس.

كانت خلفية هذا الاستقبال هي انفجار غير عادي عقب تعادل ليفربول الدرامي 3-3 مع ليدز يونايتد. بعد أن تم اختياره ضمن البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، توقف صلاح في المنطقة المختلطة وأدلى بتصريحات صريحة لمدة سبع دقائق عن إحباطه. تحدث بصراحة عن شعوره بالتهميش على الرغم من مساهماته، مشيرًا إلى أن الوعود التي قُطعت في الصيف لم يتم الوفاء بها.

وقال: "لا أصدق ذلك، أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي. الآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم".

وتابع: "تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني، وفجأة لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، حسبما أرى، أن هناك من لا يريدني في النادي. أنا دائمًا أدعم هذا النادي. أولادي سيدعمونه دائماً. أحب هذا النادي كثيراً، وسأظل أحبه دائماً. اتصلت بوالدتي أمس - أنتم لم تعرفوا ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعرف".