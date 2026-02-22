"لم يدخل المبنى" - MLS تقول إن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي لم ينتهك السياسة بعد المراجعة

بدأ ميامي، حامل لقب كأس MLS، الموسم بخسارة محبطة أمام أكثر من 75 ألف مشجع في ملعب LA Memorial Coliseum في لوس أنجلوس. تقدم LAFC بهدف في الدقيقة 38 سجله ديفيد مارتينيز ولم يتراجع أبدًا، حيث سجل دينيس بوانجا هدفًا في الدقيقة 73 قبل أن يحسم ناثان أورداز المباراة بهدف في الدقيقة 94.

بدأ مقطع فيديو بالانتشار بعد انتهاء المباراة بوقت قصير، يظهر فيه ميسي وهو يحاول على ما يبدو الوصول إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام بينما يمنعه زميله لويس سواريز. أكد مسؤولو MLS لـ GOAL أن ميسي لم يدخل أي أماكن غير مصرح لها وأن الباب الذي دخل منه لم يكن غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام أو منطقة محظورة.