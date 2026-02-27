AFP
"لم يتحدث سوى عن الأخطاء" - أنخيل دي ماريا ينتقد مدربه السابق في مانشستر يونايتد لتحويله الوقت الذي قضاه في أولد ترافورد إلى "هراء"
موسم دي ماريا المحبط مع مانشستر يونايتد
بدأ دي ماريا مسيرته مع مانشستر يونايتد ببداية قوية، حيث سجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة في الفوز الساحق 4-0 على كوينز بارك رينجرز في أول مباراة له على أرضه. كما سجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة في المباراة التالية ضد ليستر سيتي، على الرغم من أن تلك المباراة انتهت بهزيمة 5-3. سجل هدفًا آخر ضد إيفرتون في مباراته السابعة، لكن الأمور سرعان ما تغيرت ولم يسجل سوى هدف واحد قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان، ليختتم فترة مخيبة للآمال للغاية مع الشياطين الحمر بأربعة أهداف و11 تمريرة حاسمة في 32 مباراة.
كما تعرض اللاعب وعائلته لحادث صادم عندما اقتحم لصوص منزلهم أثناء وجودهم فيه. لكن العامل الأكبر في فشله في تقديم الأداء المطلوب ورغبته في الرحيل مبكرًا كان تدهور علاقته بالمدرب لويس فان غال، الذي كان ينتقد دي ماريا بشدة كلما ارتكب خطأً خلال المباراة، مثل فقدان الكرة.
تحدث دي ماريا وزميله السابق أندير هيريرا عن تلك السنة التعيسة في فيلم "أنخيل دي ماريا: كسر الحاجز"، وهو فيلم وثائقي قادم على Netflix عن مسيرة الأرجنتيني.
دي ماريا: فان غال لم يذكر أهدافي
وقال دي ماريا: "كنا نفوز، وكنت أقوم بتمريرات حاسمة وأحرز أهدافاً، لكنه لم يذكر ذلك. كان يريد فقط التحدث عن الأخطاء. بالطبع، من المهم تحديد الأخطاء والتعلم منها. لكن نظراً لمركزي كلاعب هجوم، لا بد أن أرتكب أخطاء لأنني أحاول دائماً. مهمتي هي دائماً السعي لتقديم تمريرة حاسمة أو تسديد الكرة على المرمى".
هيريرا: لقد خرج الأمر عن السيطرة
وأضاف هيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق الذي قضى خمس سنوات في النادي: "كان فان غال من النوع الذي ينتقد بشدة أداء لاعبيه. ووجدت أنه من المفاجئ أنه اعتبر أن ارتكاب أنجيل لثلاثة أو أربعة أخطاء في كل مباراة أمر غير مقبول. وصل الأمر إلى درجة أن الأمور خرجت عن السيطرة. بالمقارنة مع جميع اللاعبين الآخرين في الفريق، بدا أن المدرب كان أكثر صرامة معه. في النهاية، أعتقد أن كل هذه الانتقادات قوضت ثقة أنخيل بنفسه".
- Getty Images Sport
دي ماريا عانى من الضغط في مانشستر يونايتد
أوضح دي ماريا أن الأضواء كانت مسلطة عليه بسبب الضجة التي أعقبت توقيعه، وقدم تقييماً صادقاً للغاية لموسمه الوحيد مع مانشستر يونايتد. وقال: "لقد بعت قمصاناً أكثر من أي لاعب آخر عند وصولي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك كنت أشعر بضغط كبير. حقاً، كان ذلك العام سيئاً للغاية".
بالإضافة إلى العلاقة الصعبة بين اللاعب وفان غال، كانت زوجته جورجيلينا كاردوسو غير سعيدة للغاية في مانشستر. في الواقع، لم ترغب في الانتقال إلى هناك من الأساس بعد أن لم تعجبها المدينة خلال زيارة قامت بها لرؤية سيرجيو أغويرو بعد توقيعه مع مانشستر سيتي. وكشفت: "لم أرغب في الذهاب إلى مانشستر لأنني في ذلك الوقت كنت صديقة لجيانينا مارادونا، زوجة [سيرجيو] أغويرو، وسافرنا من مدريد إلى منزله في مانشستر لزيارته لمدة يومين أو ثلاثة أيام عندما كان أنخيل يتمتع ببضعة أيام إجازة من ريال مدريد.
"كان الأمر فظيعًا! كان كل شيء فظيعًا، ذهبنا إلى المنزل وكنا مثل... "نراكم لاحقًا يا رفاق، نحن نغادر". عندما غادرنا، قلت له: "اذهب إلى أي بلد - باستثناء إنجلترا". على أي حال، بعد عام واحد، كنا في إنجلترا وكان الأمر فظيعًا، مكان قذر. أنت تمشي في الشارع ولا تعرف ما إذا كانوا سيقتلونك أم ماذا. جميع الفتيات متأنقات، ومكياجهن مثالي، وأنا بشعري المربوط في كعكة وبدون مكياج".
لكن الأرجنتيني لم يدع موسمه الكابوسي في مانشستر يثبط عزيمته. سجل 92 هدفًا وساهم في 120 تمريرة حاسمة لباريس سان جيرمان في سبع سنوات حافلة بالبطولات، كما فاز بثلاث بطولات متتالية مع الأرجنتين، كأس أمريكا الجنوبية في 2021 و2024، وأخيرًا كأس العالم، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية ضد فرنسا. اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا ينهي الآن مسيرته في بلده الأم مع نادي طفولته روزاريو سنترال.
