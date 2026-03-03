Getty Images Sport
"لم نره" - نيك وولتمايد يشك في مشاركته في مباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد بسبب إصابته بفيروس، في الوقت الذي يواجه فيه إدي هاو أزمة في اختيار التشكيلة
المرض يجتاح معسكر تاينسايد
تلقى نيوكاسل ضربة قوية قبل زيارة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء، حيث أكد هاو أن فيروسًا قد أصاب لاعبي الفريق الأول. لم يكن التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة للماغبايز، الذين يحاولون جاهدين التعافي من هزيمةمخيبة للآمال بنتيجة 3-2 على أرضهم أمام إيفرتون نهاية الأسبوع الماضي. أدى المرض إلى تعطيل جداول التدريب بشكل كبير وترك الجهاز الفني في حالة قلق بشأن جاهزية العديد من اللاعبين الأساسيين.
القلق الأساسي يتركز على اللاعب البارز الذي تم التعاقد معه في الصيف، وولتمادي. المهاجم الألماني، الذي وصل إلى سانت جيمس بارك قادمًا من شتوتغارت في صفقة عالية القيمة بلغت 69 مليون جنيه إسترليني، لم يتمكن من المشاركة في استعدادات الفريق الأول لعدة أيام. في حين يبدو أن بعض أعضاء الفريق قد تخلصوا من المرض الغامض بسرعة، لا تزال حالة وولتمادي غير مستقرة، حيث يراقب الفريق الطبي تعافيه قبل المواجهة مع فريق مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك.
اعترف هاو خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن غياب المهاجم عن التدريبات يثير قلقًا متزايدًا. وأشار المدرب إلى أن المرض ظهر لأول مرة خلال مباراة إيفرتون، حيث اضطر جاكوب رامزي إلى الخروج في الشوط الأول. في حين عاد رامزي إلى الملاعب منذ ذلك الحين، لا يزال وولتمادي لا يظهر أي علامات على الشفاء التام.
تفاقم مشكلة الإصابات بسبب تفشي الفيروس
تعد تفشي الفيروس أحدث عقبة في ما أصبح أزمة حقيقية بالنسبة لإدي هاو. يمر نيوكاسل بالفعل بفترة صعبة بدون العديد من النجوم الأساسيين، بما في ذلك قائد النادي برونو جيمارايس. كان الافتقار إلى القيادة والحضور البدني في خط وسط الفريق واضحًا في الأسابيع الأخيرة، مما ساهم في تراجع أداء الفريق الذي هبط إلى المركز 13 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالمرض، يفتقد فريق الماغبايز بالتأكيد لويس مايلي وإميل كرافت وفابيان شار. كان هناك أمل في أن يعود تينو ليفرامينتو في الوقت المناسب لتعزيز الدفاع، لكن مشاركة الظهير لا تزال مشكوكًا فيها للغاية في مباراة منتصف الأسبوع. أشار هاو إلى أن إعادة تأهيل المدافع تسير على ما يرام، لكن الانتعاش السريع من مباراة السبت يجعل عودته للمنافسة يوم الأربعاء أمرًا غير مرجح.
قال هاو: "جاكوب [رامزي] كان موجودًا أمس، وتدرب بشكل جيد، لذا فإنه يتعافى بسرعة". "من الواضح أن هناك شيئًا ما، مرضًا، ربما في الفريق، لأن نيك وولتمايد مرض ولم نره منذ يومين. سنرى، سنمنحه كل فرصة".
هوي يتناول قائمة الغيابات المتزايدة
أعرب مدرب نيوكاسل عن إحباطه من عدم القدرة على التنبؤ بالوضع الحالي، خاصة فيما يتعلق بموعد عودة ليفرامينتو. وأضاف: "أعتقد أن الوقت ربما يكون مبكراً بالنسبة لليفرامينتو. أعتقد أنه يقترب أكثر فأكثر". "أعلم أنني سألت كثيرًا عنه وأتفهم السبب لأنني أفعل الشيء نفسه مع الفريق الطبي. الأمر أشبه بسلسلة متصلة، نحن متشوقون لعودته، ولكن يجب أن يكون ذلك في الوقت المناسب.
"ليست كل حالات الإصابة بسيطة بحيث يمكنك تحديد موعد للعودة ويتمكن اللاعب من العودة. هناك دائمًا أشياء صغيرة يمكن أن تحدث في كلتا الحالتين. أعتقد أنه متقدم قليلاً على الجدول الزمني المحدد في البداية، لكن نعم، إنه الآن في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل".
ليلة حاسمة في سانت جيمس بارك
يستضيف نيوكاسل مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 4 مارس، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. سيقوم الطاقم الطبي بإجراء التقييمات النهائية لولتميد واللاعبين الآخرين المصابين صباح يوم المباراة. إذا تم استبعاد المهاجم الألماني، فقد يضطر هاو إلى إجراء تعديل تكتيكي، ربما باستخدام نظام المهاجم الوهمي أو الاعتماد على خط هجوم أقل خبرة لقيادة الهجوم.
بعد هذه المباراة، من المقرر أن يخوض فريق الماغبايز سلسلة من المباريات الصعبة، بما في ذلك مباراة ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
