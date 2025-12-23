"لم تعد كما كنت فاذهب للسعودية".. أسطورة بولندا يتوقع رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة، ويحذره من خطوة "غير محسوبة"!

يشهد الموسم الحالي تراجعاً مقلقاً في عدد دقائق اللعب للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث ضربته الإصابات العضلية بشدة، مبعدة إياه عن مباريات مفصلية.

عانى ليفاندوفسكي من تمزق في الألياف العضلية تسبب في غيابه عن مواجهة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة من الليجا، وكذلك مواجهة أولمبياكوس في دوري الأبطال، بالإضافة لإصابة عضلية أخرى حرمته من افتتاحية الدوري أمام مايوركا.

هذه الانتكاسات البدنية أجبرت المدرب على تقليص دوره، حيث لم يكمل ليفاندوفسكي أي مباراة لمدة 90 دقيقة في دوري أبطال أوروبا (أقصى مشاركة كانت 70 دقيقة أمام نيوكاسل)، واكتفى بدور البديل لبضع دقائق في مباريات هامة مثل مواجهة باريس سان جيرمان (18 دقيقة).

أما محلياً، فقد تكرر جلوسه على مقاعد البدلاء دون مشاركة في جولتين متتاليتين (أمام بيتيس وأوساسونا)، واكتفى بالظهور لـ 28 دقيقة فقط في آخر مواجهة ضد فياريال، مما يعكس عدم جاهزيته الكاملة وتأثر مخزونه البدني بوضوح هذا الموسم.

ورغم ذلك، لا يزال النجم البولندي يتمتع بحاسة تهديفية مميزة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 2 في 13 مباراة بالليجا (بمعدل هدف كل 84 دقيقة مشاركة)، دون أي بصمة تذكر في 248 دقيقة بدوري الأبطال (5 مباريات).