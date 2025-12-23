Getty Images Sport
"لم تعد كما كنت فاذهب للسعودية".. أسطورة بولندا يتوقع رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة، ويحذره من خطوة "غير محسوبة"!
ليفاندوفسكي يعاني "قليلًا" مع الإصابات
يشهد الموسم الحالي تراجعاً مقلقاً في عدد دقائق اللعب للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث ضربته الإصابات العضلية بشدة، مبعدة إياه عن مباريات مفصلية.
عانى ليفاندوفسكي من تمزق في الألياف العضلية تسبب في غيابه عن مواجهة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة من الليجا، وكذلك مواجهة أولمبياكوس في دوري الأبطال، بالإضافة لإصابة عضلية أخرى حرمته من افتتاحية الدوري أمام مايوركا.
هذه الانتكاسات البدنية أجبرت المدرب على تقليص دوره، حيث لم يكمل ليفاندوفسكي أي مباراة لمدة 90 دقيقة في دوري أبطال أوروبا (أقصى مشاركة كانت 70 دقيقة أمام نيوكاسل)، واكتفى بدور البديل لبضع دقائق في مباريات هامة مثل مواجهة باريس سان جيرمان (18 دقيقة).
أما محلياً، فقد تكرر جلوسه على مقاعد البدلاء دون مشاركة في جولتين متتاليتين (أمام بيتيس وأوساسونا)، واكتفى بالظهور لـ 28 دقيقة فقط في آخر مواجهة ضد فياريال، مما يعكس عدم جاهزيته الكاملة وتأثر مخزونه البدني بوضوح هذا الموسم.
ورغم ذلك، لا يزال النجم البولندي يتمتع بحاسة تهديفية مميزة، حيث سجل 8 أهداف وصنع 2 في 13 مباراة بالليجا (بمعدل هدف كل 84 دقيقة مشاركة)، دون أي بصمة تذكر في 248 دقيقة بدوري الأبطال (5 مباريات).
موسم خرافي مع فليك
يأتي هذا التراجع البدني الحالي ليجعل موسم 2024/2025 تحت قيادة هانز فليك يبدو وكأنه "الرقصة الأخيرة" لأسطورة حية، حيث عاش ليفاندوفسكي حالة من التوهج الخرافي سجل خلالها 42 هدفاً في 52 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم السابق.
في ذلك الموسم الاستثنائي، حيث عاد "ليفا" للعمل مع فليك من جديد (بعد فترتهما المثالية في بايرن ميونخ)، كان النجم البولندي ماكينة لا تهدأ، إذ دك حصون الخصوم في دوري أبطال أوروبا بـ 11 هدفاً في 13 مباراة، وقاد برشلونة لانتصارات مدوية محلياً بتسجيله 27 هدفاً في الليجا، كانت أبرز لقطاتها توقيعه على ثنائية تاريخية في مرمى ريال مدريد خلال الفوز الساحق (4-0) في قلب سانتياجو بيرنابيو.
لقد كان موسماً استنزف فيه فليك كل قطرة عرق من المهاجم البولندي الذي صمد لـ 3930 دقيقة لعب، وهو رقم يبدو اليوم بعيدًا عن المتناول، مقارنة بهشاشته الحالية.
نصيحة لليفاندوفسكي من أسطورة بولندا
يرى الأسطورة البولندي بونييك أن رحيل مواطنه ليفاندوفسكي عن برشلونة بات "عملية حتمية" بسبب تقدمه في السن (37 عامًا حاليًا). ورغم اعترافه بقدرته على التسجيل، إلا أنه يرى أن "القائد يتقدم في العمر بوقار"، متوقعاً انتقاله إلى الولايات المتحدة أو السعودية الموسم المقبل، بهدف "كسب بعض المال الإضافي".
واستبعد بونييك نجاح ليفاندوفسكي في الدوري الإيطالي، معتبراً أن "اللعب في إيطاليا أصعب منه في إسبانيا". وحذر من أن دور المهاجم الصريح هناك يتطلب "الالتحام المستمر مع مدافعين بطول 190 سم، وتوجيه ضربات بالمرفق"، وهو ما قد لا يمثل تحدياً مناسباً له.
ومع ذلك، أثنى بونييك على تاريخه واصفاً إياه بأنه "أفضل لاعب بولندي في التاريخ"، مؤكداً أنه "سيبقى المتصدر في هذه الإحصائية خلال المائة عام القادمة"، كونه لاعباً مذهلاً قدم الكثير لجماهيره.
مسيرة خالدة لليفاندوفسكي في كرة القدم
تُعد مسيرة روبرت ليفاندوفسكي تجسيداً لقصة نجاح استثنائية بدأت من الأندية البولندية المتواضعة لتصل إلى قمة هرم كرة القدم العالمية، حيث سجل خلال رحلته الاحترافية أكثر من 600 هدف مع مختلف الأندية التي مثلها.
بدأت شرارة التوهج مع ليخ بوزنان حيث تُوج بطلاً للدوري والكأس والسوبر في بولندا، قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند في عام 2010 مقابل 4.75 مليون يورو، محققاً معهم لقب الدوري الألماني مرتين.
أما الحقبة الذهبية فكانت بقميص بايرن ميونخ، الذي انضم إليه في صفقة انتقال حر عام 2014، وسطر هناك تاريخاً غير مسبوق بتسجيله 344 هدفاً في 375 مباراة، محققاً لقب "البوندسليجا" في جميع مواسمه الثمانية مع الفريق.
وفي عام 2020، تُوج ليفاندوفسكي بلقب دوري أبطال أوروبا، وحصد في العام ذاته جائزة أفضل لاعب في العالم من "فيفا" وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وهي الجائزة التي حافظ عليها كأفضل لاعب بالعالم لعامين متتاليين.
ولم تتوقف طموحات القناص البولندي عند ألمانيا، بل انتقل إلى برشلونة عام 2022 في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، ليواصل هوايته في حصد الألقاب والجوائز الفردية، حيث نال لقب هداف الدوري الإسباني في موسمه الأول، وقاد الفريق للفوز بلقبين في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا. وبحصيلة إجمالية تضم 19 لقباً لهداف المسابقات المختلفة وفوزه بـ الحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، يظل ليفاندوفسكي أحد أعظم المهاجمين الذين عرفتهم الملاعب على الإطلاق، والقائد والهداف التاريخي لمنتخب بولندا برصيد 88 هدفًا في 163 مباراة.
