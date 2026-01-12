فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رحيل تشابي ألونسو، عن صفوف ريال مدريد، وأن المدرب الإسباني، هو من تقدم باستقالته ولم تتم إقالته.
لم تتم إقالته وغرفة الملابس في حالة صدمة.. الكشف عن كواليس رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد!
رحيل مفاجئ
أعلن ريال مدريد اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ رحيل مدربه تشابي ألونسو، بعد خسارة أول ألقاب الموسم الجاري 2025-2026، بالهزيمة أمام برشلونة بالأمس في نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، أعلن فسخ عقد قبل نهايته، بالتراضي بين الطرفين، على خلفية نتائج الفريق السلبية، تحديدًا خلال مواجهات الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة.
كما قررت إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، أن يتولى ألفارو أربيلوا مديرًا مهمة قيادة الفريق، خلفًا لتشابي ألونسو، على أن يكون ظهوره الأول يوم 14 يناير، بمواجهة بألباسيتي في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.
استقالة وليس إقالة
بحسب ما ذكره الصحفي "بيبي ألفاريز" فإن ألونسو، قدم استقالته إلى إدارة ريال مدريد، بعدما سئم من الأنانية وعدم الاحترام المستمر من اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، وظهر الأمر بشكل واضح في رحلة الفريق الملكي بالمملكة العربية السعودية، كما غاب دعم الإدارة عنه في الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل أوضح الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن ألونسو، كان يحاول نقل أسلوبه من باير ليفركوزن إلى ريال مدريد لكن ذلك لم ينجح، مما دفعه إلى تقديم الاستقالة والمغادرة لأن إسلوبه لم يلق ترحيبًا داخل غرفة الملابس.
صدمة في غرفة خلع الملابس
وأوضح الصحفي إيدو أجيري، من برنامج "شرينجيتو"، أن غرفة خلع ملابس ريال مدريد، في حالة صدمة من قرار رحيل تشابي ألونسو، بالرغم من أي خلافات.
من جانبه كشف رومانو، أنه عقب نهاية مباراة نهائي كأس السوبر أمام برشلونة، كانت العلاقة بين ألونسو، وبعض من اللاعبين ليست جيدة، وهي استكمال لتوتر العلاقة في الفترة التي تولى فيها المدرب الإسباني، مهمة قيادة الفريق الملكي.
ماذا قدم ريال مدريد تحت قيادة تشابي؟
صاحب الـ44 عامًا تولى المسؤولية الفنية للميرينجي في يونيو 2025 خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، وبعد مسيرة ناجحة مع باير ليفركوزن في ألمانيا.
منذ ذلك الحين، خاض ريال مدريد 34 مباراة، فاز في 24 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر ستة لقاءات أخرى.
ويترك ألونسو الفريق المدريدي وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 برصيد 45 نقطة من 19 جولة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن برشلونة "المتصدر".
فيما يحتل الريال المركز السابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد مرور ست جولات، برصيد 12 نقطة.