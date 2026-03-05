"لم أكن أبدًا أكره توتنهام!" - أيقونة أرسنال يؤكد بشكل مفاجئ أنه لا يريد هبوط توتنهام

على الرغم من مكانته الأيقونية في أرسنال، كشف رايت أنه لا يشاطر العديد من المشجعين ازدراءهم الشديد لجيرانهم. وفي حديثه في بودكاست The Overlap، أعرب عن قلقه بشأن مسارهم، مؤكداً أنه يأمل أن يظلوا في الدوري الممتاز.

وأوضح رايت موقفه قائلاً: "يتحدث الناس عن هبوط توتنهام هذا الموسم، وهناك احتمال لذلك. لا أريد أن أرى توتنهام يهبط. في الوقت الحالي، شاهدتهم قبل أيام، ومن المؤكد أنهم قادرون على ذلك. لكنني لا أريد أن أرى ذلك. لم أكن أبداً أكره توتنهام. عندما كنت أصغر سناً، كنت دائماً من مشجعي جلين هودل. كنت أحب جلين هودل وما زلت أحبه".