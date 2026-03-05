Getty Images Sport
"لم أكن أبدًا أكره توتنهام!" - أيقونة أرسنال يؤكد بشكل مفاجئ أنه لا يريد هبوط توتنهام
الحياة على الحافة: حقيقة هبوط توتنهام
بعد فوز وست هام على فولهام وتعادل نوتنغهام فورست مع مانشستر سيتي، أصبح توتنهام على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط. مع اقتراب المباراة الحاسمة ضد كريستال بالاس مساء الخميس، أصبح خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية حقيقة واقعة بالنسبة للليليوايتس، الذين يسعون جاهدين للحفاظ على مكانتهم في الدوري الممتاز.
نقطة ضعف رايت المفاجئة
على الرغم من مكانته الأيقونية في أرسنال، كشف رايت أنه لا يشاطر العديد من المشجعين ازدراءهم الشديد لجيرانهم. وفي حديثه في بودكاست The Overlap، أعرب عن قلقه بشأن مسارهم، مؤكداً أنه يأمل أن يظلوا في الدوري الممتاز.
وأوضح رايت موقفه قائلاً: "يتحدث الناس عن هبوط توتنهام هذا الموسم، وهناك احتمال لذلك. لا أريد أن أرى توتنهام يهبط. في الوقت الحالي، شاهدتهم قبل أيام، ومن المؤكد أنهم قادرون على ذلك. لكنني لا أريد أن أرى ذلك. لم أكن أبداً أكره توتنهام. عندما كنت أصغر سناً، كنت دائماً من مشجعي جلين هودل. كنت أحب جلين هودل وما زلت أحبه".
اضطرابات خارج الملعب في توتنهام
وقد تفاقم هذا الموسم الكابوسي بسبب التغييرات الهيكلية. فقد ترك دانيال ليفي منصبه كرئيس للنادي في سبتمبر، لكن هذه الخطوة لم تساهم كثيرًا في تحسين مزاج الجماهير المستاءة. كما تعرضت عمليات التعاقدات لانتقادات، حيث لم يصل سوى كونور غالاغر والمراهق البرازيلي سوزا في يناير.
الحاجة إلى طاقة جديدة
يعتقد رايت أن توتنهام يحتاج إلى تغيير جذري في ملكيته حتى يتمكن من منافسة أرسنال أو مانشستر سيتي مرة أخرى. وجادل بأن رحيل ليفي قد كشف فقط عن مشاكل أعمق تتعلق بإدارة عائلة لويس.
واختتم رايت قائلاً: "الآن بعد رحيل دانيال ليفي، لم يعد بإمكانهم إلقاء اللوم عليه. المشكلة تكمن في عائلة لويس. عليهم تغيير ملكية النادي. يحتاجون إلى مالك يتمتع بنفس طاقة [رومان] أبراموفيتش. يريد الفوز على أرض الملعب، وتوتنهام لديه كل ما يلزم لتحقيق ذلك".
