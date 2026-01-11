لمساعدته على الفوز بالبريميرليج.. أرتيتا يلجأ إلى سلاح كلوب "الذي غير قواعد اللعبة"!

يأتي تعاقد آرسنال مع جرونيمارك في وقت يتربع فيه الفريق على قمة الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط عن ملاحقيه مانشستر سيتي وأستون فيلا، حيث يسعى المدرب ميكيل أرتيتا لسد كل الثغرات الممكنة التي قد تعيق مسيرة الفريق نحو اللقب.

ورغم أن الجانرز يمتلكون بالفعل أفضل سجل في الكرات الثابتة هذا الموسم بتسجيلهم 14 هدفاً (باستثناء ركلات الجزاء) بفضل براعة المدرب المتخصص نيكولاس جوفير الذي انضم في 2021، إلا أن الإحصائيات كشفت عن نقطة ضعف واضحة؛ فآرسنال هو واحد من ثمانية فرق فقط لم تسجل أي هدف من رمية تماس هذا الموسم.

في المقابل، تبرز أندية مثل برينتفورد وكريستال بالاس وبيرنلي وسندرلاند كرواد في هذا المجال برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

لذا، يهدف أرتيتا من خلال ضم جرونيمارك بصفة استشارية إلى تحويل هذه "الكرات الميتة" إلى فرص حقيقية، مكملاً بذلك منظومة الكرات الثابتة القوية للفريق، ومحققاً ما يسمى بـ "المكاسب الهامشية" التي قد تصنع الفارق في المباريات المعقدة والمغلقة.