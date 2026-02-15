لماذا يعتبر جيانيس أنتيتوكونمبو أقرب إلى كريستيانو رونالدو منه إلى ليونيل ميسي، مع دخول نجم الدوري الأمريكي للمحترفين في جدل حول أفضل لاعب في التاريخ

في حديثه خلال يوم وسائل الإعلام في مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، قال جيانيس عندما سُئل عن رأيه في الجدل الدائر حول ميسي ورونالدو الذي يقسم الآراء حول العالم: "أعتقد أن ميسي موهبة خالصة. موهبة خالصة، مع عمل جاد وانضباط طوال مسيرته المهنية وثبات في البقاء في القمة. ربما يكون أفضل لاعب على الإطلاق.

"لكن بالنسبة لي، أنا أتعاطف وأقترب من الأشخاص الذين أشبههم، مثل العمل الجاد والانضباط والعناية بالجسم والثبات على مدى سنوات عديدة. إنه يبلغ من العمر 41 عامًا الآن، أليس كذلك؟ 41 عامًا، ولا يزال يلعب على مستوى عالٍ، لذا فإن طريقة تفكيري أقرب إلى طريقة تفكير كريستيانو رونالدو.

"نحن شخصان مختلفان، فهو أكثر براقة مني وأنا لست كذلك. لكن عندما يتعلق الأمر باللعبة، والحب والاتساق والعمل الجاد، وكما تعلم، تجاوز الحدود والاستمرار في التحسن، فأنا أشبه رونالدو.

"لذا عندما تسألني هذا السؤال، أقول رونالدو، ولكن الآن إذا قارنت بينهما، من حقق أكثر في مسيرته المهنية؛ ثمانية كرات ذهبية، خمس كرات ذهبية، كأس العالم، ليس كأس العالم، خمس بطولات دوري أبطال أوروبا، أربع بطولات دوري أبطال أوروبا، هذا ما تفضله.

"الأهم من ذلك، بمجرد أن تصل إلى تلك النقطة التي تقول فيها ميسي أو رونالدو، فأنت قد فزت بالفعل. أتمنى أن أصل إلى نقطة يقولون فيها [مايكل] جوردان أو جيانيس، لقد فزت بالفعل في الحياة".

قال جيانيس سابقًا عن أولئك الذين يتفوقون بالكرة عند أقدامهم، بدلاً من أيديهم: "لديك لاعبون لا يصدقون. لويس فيغو، ناني، وديكو، الذين كانوا يكبرون، كانوا من لاعبيّ المفضلين. لكن في النهاية عليك أن تختار الأفضل على الإطلاق، الوحيد كريستيانو رونالدو. أي رياضة كان سيمارسها، كان سيكون جيدًا فيها على الأرجح."