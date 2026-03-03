Goal.com
مباشر
Viktor Gyokeres Brighton GFXGetty/GOAL
James Westwood

ترجمه

لماذا لم ينجح فيكتور جيوكيريس في برايتون؟ كيف فشل لاعب أرسنال رقم 9 خلال فترة لعبه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

كان الموسم الأول لفيكتور جيوكيريس في أرسنال متفاوتًا، إذا أردنا أن نصفه بلطف. في الواقع، سجل سبعة أهداف فقط في أول 22 مباراة له في جميع المسابقات مع الغانرز، وهو ما يمثل عائدًا ضعيفًا على استثمار النادي البالغ 63.5 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار) في خدماته. شعر البعض أن السويدي لم يكن مناسبًا لفريق ميكيل أرتيتا، بينما ذهب آخرون إلى حد وصف جيوكيريس بأنه أحد أسوأ اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، كان من السابق لأوانه إجراء هذا التقييم الثاني، كما أثبت جيوكيريس منذ بداية العام. سجل المهاجم السابق لسبورتنج لشبونة ثمانية أهداف في آخر 15 مباراة له، بما في ذلك ثنائية مذهلة في فوز أرسنال 4-1 في الديربي على ملعب توتنهام هوتسبير، ووصف أرتاتا أداءه بـ"الرائع". بعد أن واجه وابلًا من الانتقادات، يلعب جيوكيريس الآن دورًا رئيسيًا في سعي الغانرز لتحقيق أربعة ألقاب، وهو ما يدل على قوة شخصيته.

ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان جيوكيريس قد تجاوز مرحلة صعبة أم لا لا تزال موضع نقاش. في مباراة الأحد مع تشيلسي، لم يسدد سوى تسديدة واحدة ولمس الكرة 27 مرة، وفقد الكرة 14 مرة بينما كان يكافح من أجل إحداث أي تأثير ملموس. على الرغم من التحسينات الطفيفة التي حققها جيوكيريس تحت قيادة أرتيتا، لا يزال من السهل جدًا على أفضل الفرق إيقافه. لذلك، لا يزال أمامه الكثير من العمل ليثبت أنه ينتمي إلى أعلى المستويات - وهو أمر يبدو أنه يدركه، مما يبعث على التفاؤل.

قال مؤخرًا لموقعThe Athletic: "يمكنني دائمًا تحسين الأمور. أنا لست لاعبًا كاملًا وأفضل لاعب في كل الجوانب. أعتقد أن هذا شعور جيد بالنسبة للاعب كرة قدم، لأنك يمكنك دائمًا أن تبذل جهدًا أفضل وتحقق تحسنًا دائمًا. آمل أن أشعر بذلك طوال الوقت".

ينبع معظم الإحباط بين مشجعي أرسنال من الافتراض الخاطئ بأن جيوكيريس وصل إلى الإمارات كلاعب مكتمل؛ آلة تسجيل أهداف تتمتع باللياقة البدنية اللازمة للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. لو كانوا قد بحثوا قليلاً عن ماضيه، لكان بإمكانهم وضع توقعات أكثر واقعية.

في المرة الوحيدة الأخرى التي جرب فيها جيوكيريس الحياة في نادٍ من الدرجة الأولى الإنجليزية، فشل في إثبات جدارته. بينما يستعد للعودة إلى برايتون مع آرسنال يوم الأربعاء، تسترجع GOAL فترة الثلاث سنوات غير الموفقة التي قضاها جيوكيريس في ملعب أميكس...

  • Brighton & Hove Albion v Southampton - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    "ليس هدافًا بالفطرة"

    يتمتع برايتون بسجل حافل في اكتشاف وتطوير اللاعبين الموهوبين، حيث حقق مارك كوكوريلا ومويزيس كايسيدو وأليكسيس ماك أليستر أرباحًا كبيرة للنادي. تمامًا كما هو الحال مع هؤلاء اللاعبين الثلاثة، كانت هناك آمال كبيرة معلقة على جيوكيريس البالغ من العمر 19 عامًا عندما تم انتقاؤه من برومابوجكارنا، النادي السويدي الذي كان مسؤولًا أيضًا عن اكتشاف ثنائي توتنهام ديجان كولوسيفسكي ولوكاس بيرغفال. 

    بعد انتقاله في يناير 2018، انضم جيوكيريس مباشرة إلى فريق برايتون تحت 23 عامًا، وسجل سبعة أهداف في النصف الثاني من الموسم لمساعدة فريق سيغالز في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2. لم تكن هناك علامات واضحة على أنه يمتلك إمكانات ليصبح نجمًا، واضطر إلى الانتظار حتى ظهوره الأول مع الفريق الأول.

    جاءت هذه اللحظة في أغسطس من ذلك العام، عندما لعب جيوكيريس أساسيًا في المباراة التي خسرها فريقه 1-0 أمام ساوثهامبتون في الدور الثاني من كأس الرابطة. ومع ذلك، كانت هذه واحدة من خمس مباريات فقط لعبها السويدي مع الفريق الأول في موسم 2018-19، ولم يسجل أي هدف في أي منها. على الرغم من أن لا أحد يمكن أن ينتقد مستواه في الملعب، إلا أن جيوكيريس لم يبرز على الفور كلاعب مؤثر في الثلث الأخير من الملعب.

    قال لاعب وسط برايتون السابق ديل ستيفنز لموقعThe Athletic عندما سُئل عن انطباعاته الأولى عن جيوكيريس: "كان الأمر يتعلق أكثر بكونه رياضيًا قويًا للغاية، وقويًا، وخطيرًا من حيث سرعته في الخلف. لكنني لم أكن لأقول في ذلك الوقت إنه هداف بالفطرة. إنها ليست موهبة فطرية، بل شيء عمل عليه بجد".

    • إعلان
  • Brighton & Hove Albion v West Bromwich Albion - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    إجباره على التراجع

    في دفاع جيوكيريس، لم يساعده أن برايتون لعب به في الجناح الأيسر بدلاً من المهاجم المركزي. لم يكن يحصل على فرصة للعب كلاعب رقم 9 خلف جلين موراي، بينما تولى آرون كونولي هذا الدور في فريق تحت 23 عامًا.

    وقال جوش كير، زميل جيوكيريس في الفريق آنذاك، لشبكةسكاي سبورتس: "كان بإمكانه اللعب في الوسط، لكنه كان يلعب على الجانب الأيسر. كان يلعب كمهاجم من حين لآخر، لكن كان لدينا كونولي، الذي كان جيدًا للغاية".

    وأضاف كير عن أداء جيوكيريس في هذا الدور: "تريد أن يعمل لاعبو الأجنحة على المساعدة في الدفاع - القيام بالمهمة الشاقة المتمثلة في مضاعفة الجهد عندما تذهب إلى بعض الملاعب الصعبة خارج أرضك. كان يفعل ذلك دون أن تطلب منه ذلك، وهو أمر مهم للغاية لبعض الفرق أو المدربين. من الواضح أننا كنا نقدره كثيرًا في ذلك الوقت، لكننا لم نعتقد أنه سيحقق هذا القدر من النجاح. كان يتأقلم مع الحياة في إنجلترا، لكننا كنا نلاحظ فرقًا في أدائه كل شهر. كان دائمًا يتجه نحو المرمى، ويسعى باستمرار إلى تسجيل الأهداف".

    على الرغم من عقليته الثابتة ومعدل عمله المثير للإعجاب، اعتبر مسؤولو برايتون في النهاية أن منحنى التكيف كان حادًا للغاية. تم اتخاذ قرار بإعارة جيوكيريس، حيث منحه سانت باولي فرصة اللعب بانتظام في الدرجة الثانية الألمانية.

  • FC St. Pauli v 1. FC Nürnberg - Second BundesligaGetty Images Sport

    من "غير قابل للتدمير" إلى "قابل للاستغناء عنه"

    واصل جيوكيريس اللعب بشكل أساسي من الجانب الأيسر لفريق سانت باولي، وسجل ما مجموعه 10 أهداف وتمريرات حاسمة في 26 مباراة في الدوري الألماني الثاني، ليختتم الموسم كثالث أفضل هداف في النادي. كما ترك انطباعًا دائمًا لدى المدير الفني جوس لوهوكاي.

    قال لوهوكاي للصحفيين بعد أن سجل جيوكيريس هدفين في الفوز 3-1 على فين فيسبادن في ديسمبر 2019: "كان يجري كحصان سباق. أعتقد أنه كان يريد أن يلعب لمدة نصف ساعة أخرى. كان لا يقهر".

    ذكرت صحيفة "ذي أثليتيك" أن النادي الألماني قدم عرضًا للتعاقد مع جيوكيريس في الصيف التالي، لكن برايتون رفض العرض اعتقادًا منه أن اللاعب لا يزال لديه ما يقدمه في أميكس. لذلك، عندما عاد جيوكيريس إلى إنجلترا، كان مصممًا على فرض نفسه في خطط المدرب آنذاك جراهام بوتر، وحقق إنجازًا كبيرًا في سبتمبر 2020 عندما تم نقله إلى مركز المهاجم، وسجل أخيرًا أول أهدافه مع برايتون وصنع هدفًا آخر في الفوز 4-0 على بورتسموث في كأس الرابطة. 

    قال بوتر بعد المباراة: "أعتقد أن لديه صفات مختلفة. ليس من السهل أن يلعب بمفرده في الهجوم، وهو الدور الذي طُلب منه القيام به. أعتقد أنه استمر في المحاولة وحصل على مكافأته في النهاية. إنه يتعلم، لكنه يتمتع بصفات أعتقد أننا يمكننا الاستفادة منها. إنه أحد اللاعبين الذين سنواصل تقييم مستواهم واتخاذ القرار الصحيح بالنسبة لهم من حيث تطورهم. لكنه كان جيدًا في المجموعة ونحن سعداء به".

    كما أشرك بوتر جيوكيريس في المباراة التي خسرها برايتون في الدور الرابع أمام مانشستر يونايتد في وقت لاحق من ذلك الشهر، لكنه لم يحظَ بفرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان داني ويلبيك ونيل موباي هما المهاجمين الأساسيين في برايتون. لذلك لم يكن مفاجئًا أن ينتقل جيوكيريس إلى فريق سوانسي سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد ثلاثة أيام.

  • Coventry City v Birmingham City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    خطوة حاسمة في مسيرته المهنية

    لم يجعل جيوكيريس بوتر يندم على هذا القرار. كانت فترة وجوده في سوانسي مخيبة للآمال إلى حد كبير، حيث سجل هدفًا واحدًا في 12 مباراة، مما دفع برايتون إلى استدعاء المهاجم في يناير. ذكرت ESPN أن مصدرًا مقربًا من سوانسي وصف جيوكيريس بأنه "يبدو تائهًا" خلال الفترة القصيرة التي قضاها في جنوب ويلز، بينما أشار المدرب ستيف كوبر إلى أن انتقاله على سبيل الإعارة جاء متأخرًا جدًا بحيث لم يتمكن من الاستقرار بسرعة.

    أعار برايتون جيوكيريس مرة أخرى على الفور، هذه المرة إلى كوفنتري سيتي، حيث استمرت معاناته من أجل الحفاظ على مستواه. سجل ثلاثة أهداف فقط في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي مع سكاي بلوز، منها سبعة فقط كلاعب أساسي. لكن المفاجأة أن كوفنتري شعر أن هناك ما يكفي من الإيجابيات لتقديم عرض انتقال دائم بقيمة مليون جنيه إسترليني للاعب الدولي السويدي، وهو ما وافق عليه برايتون.

    غادر جيوكيريس أميكس بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط وشارك في ثماني مباريات، لم تكن أي منها في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان ذلك شراءً محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لكوفنتري، لكن مارك روبينز كان دائمًا على ثقة من أنه سيقدم أداءً جيدًا، حيث رأى بوضوح ما لم يره بوتر.

    قال المدرب السابق لفريق سكاي بلوز بعد تأكيد صفقة جيوكيريس: "فيكتور مهاجم موهوب يتمتع بقوة وسرعة وحركة جيدة، ولديه إمكانات كبيرة". "لقد أظهر موقفًا رائعًا عندما كان معنا على سبيل الإعارة. ازدادت ثقته بنفسه، ونأمل أن يواصل إظهار نفس التحسن والرغبة".

  • Viktor Gyokeres Sporting 2024-25Getty

    ندم النوارس؟

    تبيّن أن حدس روبنز كان صائباً. سجل جيوكيريس 43 هدفاً و17 تمريرة حاسمة خلال الموسمين التاليين مع كوفنتري، مما ساعد الفريق على الوصول إلى نهائي تصفيات الدوري الإنجليزي في 2022-23، الذي خسره الفريق بركلات الترجيح أمام لوتون تاون. حقق فريق سكاي بلوز ربحًا قدره 19 مليون جنيه إسترليني (25 مليون جنيه إسترليني) عند بيع جيوكيريس إلى سبورتنج، حيث أثبت نفسه كأحد أكثر المهاجمين فتكًا في أوروبا، وسجل 63 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي ليحصلعلى جائزة جيرد مولر المرموقة في حفل الكرة الذهبية.

    لا يعكس الصعود السريع لجوكيريس صورة جيدة عن برايتون، حيث يُقترح أنه كان ينبغي عليهم منحه مزيدًا من الوقت والفرص ليثبت أقدامه. ومع ذلك، كشف الرئيس التنفيذي للنادي بول باربر أن قرار قطع جميع العلاقات كان قرارًا اتخذه لاعب أرسنال رقم 9 الحالي.

    وقال باربر في مقابلة حديثة مع قناة سكاي سبورتس: "تقدم فيكتور بشكل استثنائي، لكنه أراد التقدم بشكل أسرع. في ذلك الوقت، لم نتمكن من ضمان مشاركته في الفريق الأول هنا. كنا سعداء جدًا بمواصلة إعارة فيكتور حتى يتمكن من مواصلة تقدمه. لكنني أعتقد أن رغبته في الحصول على قاعدة أكثر ديمومة في وقت أقرب تقول الكثير عن فيكتور نفسه. حصل على ذلك في النهاية والباقي أصبح تاريخًا. من الجيد دائمًا أن تكتشف موهبة شابة وترعاها وتراها تتقدم إلى أشياء أفضل".

    وأضاف باربر لـ The Athletic حول ما إذا كان يشعر بأي ندم: "علينا أن نقبل قرار البيع كما هو – لأنه كان صائبًا بالنسبة للاعب والنادي. تجنيد اللاعبين ليس علمًا دقيقًا، وكذلك القرارات المتعلقة بنقل اللاعبين أو توقيت ذلك. يمكنك دائمًا أن تنظر إلى القرارات من منظور ما بعد الحدث، ولكن سيكون هناك دائمًا أسباب لها. الأمر يتعلق باتخاذ سلسلة من الأحكام في الوقت الحقيقي. معظم الأندية لديها أمثلة مماثلة. هذه هي كرة القدم. هذا يحدث".

  • viktor-gyokeres(C)Getty Images

    "إذا كنت محبوبًا، يمكنك الوصول إلى المستويات"

    سيصلي برايتون ألا يعود جيوكيريس ليطاردهم هذا الأسبوع. لا يزال فريق فابيان هورزيلر يقاتل من أجل التأهل إلى البطولات الأوروبية على الرغم من تراجعه إلى المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيستمد بعض التشجيع من أدائه في الإمارات في ديسمبر، حيث كان محظوظًا بعض الشيء بخسارته 2-1.

    تمكن دييغو كوبولا وجان بول فان هيك ولويس دانك من إحكام الرقابة على جيوكيريس في ذلك اليوم، حيث حددوا ملامسات نجم أرسنال بـ 23 لمسة فقط خلال 71 دقيقة قضاها على أرض الملعب. لكن شيئًا ما تغير بالنسبة له منذ ذلك الحين، مما أسعد أرتاتا كثيرًا.

    قال مدرب أرسنال الأسبوع الماضي: "نحن نعرف قدراته. إنه بلا شك مهاجم رائع. نحتاج إلى الاستفادة من قدراته، ونحتاج إلى فهمه بشكل أفضل، وهو يحتاج إلى فهم الفريق والدوري بشكل أفضل، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح". "الثقة هي الركيزة الأساسية لأي شخص، مهما كان ما تفعله في الحياة. وعندما تشعر أنك تنتمي إلى مكان ما وأنك محبوب، بل وأفضل من ذلك، إذا كنت محبوبًا.

    إذا شعرت بثقة من حولك، أعتقد أنك يمكنك حقًا الوصول إلى المستوى الذي يتوقعه الجميع منك. فيكتور الآن في مرحلة يبدأ فيها في الشعور بذلك، وهذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة لأدائه".

    بالنظر إلى الوراء، من الغريب أن برايتون لم يمنح جيوكيريس منصة لبناء تلك الثقة وإطلاق العنان لشخصيته الحقيقية. لا شك أن مشجعي السيغالز سيتألمون لما كان يمكن أن يكون، وهو شعور يمكن أن يفاقمه جيوكيريس إذا قام باحتفاله الشهير المستوحى من شخصية باني في ملعب أميكس، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول له منذ 2004.

الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون crest
برايتون
برايتون
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
0