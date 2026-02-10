Getty
لماذا لا يزال ماركوس راشفورد خارج خطط مانشستر يونايتد المستقبلية رغم أدائه المذهل مع برشلونة؟
خيار الشراء: كم سيكلف برشلونة الصفقة الدائمة
يمكن لبرشلونة أن يحقق انتقالًا دائمًا لراشفورد بدفع 26 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار). العملاق الكتالوني في وضع يسمح له بتحديد ما سيحدث بعد ذلك، حيث أن كل السلطة في يديه. إذا أرادوا الاحتفاظ براشفورد، فلا يوجد ما يمكن أن يفعله مانشستر يونايتد حيال ذلك.
تزعمصحيفة "ذا صن" أن الشياطين الحمر سعداء ببقاء أحد منتجات أكاديميتهم الأسطورية في كرة القدم الإسبانية، على الرغم من بعض التقارير التي تشير إلى أن المدرب المؤقت مايكل كاريك يرغب في رؤية لاعب مثبت في الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى أولد ترافورد.
مانشستر يونايتد لم يبذل أي جهد لاستعادة راشفورد في يناير
كارريك، الذي سيتولى زمام الأمور في مانشستر حتى نهاية موسم 2025-26، عمل سابقًا مع راشفورد خلال ثلاث سنوات ونصف كجزء من فريقي جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير. وهو في صراع للحصول على منصب بدوام كامل مع يونايتد بعد أن أشرف على أربعة انتصارات متتالية في بداية فترة ولايته.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد "لا ينوي استدعاء راشفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية". وتابعت الصحيفة قائلة إن "كارريك لم يفكر في إعادة راشفورد ولا يفكر في المستقبل البعيد حتى الصيف لأن عقده ينتهي في نهاية الموسم".
ويقال إن "لم يتغير شيء فيما يتعلق بوضع راشفورد"، حيث لا يزال الرئيس التنفيذي عمر برادا ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس يفكران في من سيتم تعيينه كمدير دائم للنادي.
راشفورد يريد البقاء في كامب نو
لم يشارك راشفورد مع مانشستر يونايتد منذ ديسمبر 2024، حيث قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أستون فيلا. فقد فقد مكانه في تشكيلة المدرب السابق للريد ديفلز روبن أموريم، وانتقل قميصه رقم 10 إلى اللاعب البرازيلي الدولي ماتيوس كونها خلال صيف 2025.
وقد أُجبر على التدرب بعيدًا عن الفريق الأول لمانشستر يونايتد قبل إبرام اتفاقية الإعارة مع برشلونة. وقد أعرب اللاعب، الذي خاض 426 مباراة مع الشياطين الحمر وسجل 138 هدفًا، عن رغبته في البقاء في كامب نو.
ورد راشفورد على سؤال ESPN عما إذا كان يرغب في البقاء في برشلونة: "بالتأكيد. أنا أستمتع باللعب في هذا النادي وأعتقد أن برشلونة هو أحد الأندية الرئيسية في تاريخ كرة القدم بالنسبة لأي شخص يحب كرة القدم. إنه شرف كبير للاعب. ينسى الناس هذا، لكنني قضيت 23 عامًا من حياتي مع مانشستر يونايتد. لذا، أحيانًا تحتاج إلى التغيير. أعتقد أن هذا هو حالتي وأنا أستمتع بكل شيء".
مانشستر يونايتد يبحث عن خيارات هجومية أخرى قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية
تزعم صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد "من المرجح أن يدخل سوق الانتقالات الصيفية بحثًا عن مهاجم وسط نقص في اللاعبين الأصليين في مركز الجناح الأيسر بعد رحيل راشفورد وبيع أليخاندرو غارناشو". كما أن جادون سانشو لم يعد له مستقبل في أولد ترافورد بعد انضمامه إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، وسيصبح لاعبًا حرًا في نهاية يونيو عندما ينتهي عقده.
ينتهي عقد راشفورد في مانشستر في صيف 2028، مما يعني أن مانشستر يونايتد يمكنه المطالبة بمبلغ كبير مقابل خدماته. إذا لم يوافق برشلونة على السعر المطلوب، فسيوافق عليه فريق آخر.
لم يدخل البلوغرانا بعد في مفاوضات بشأن تفعيل بند في عقد إعارة راشفورد، لكنهم شاهدوا النجم الإنجليزي - الذي يأمل في أن يكون جزءًا من خطط توماس توخيل لكأس العالم - يصل إلى رقم مزدوج من الأهداف والمساعدة هذا الموسم.
تحدث هانسي فليك عن رغبته في الاحتفاظ براشفورد بعد نهاية الموسم. قد تكون النقطة الوحيدة العالقة هي خسارة جوان لابورتا للانتخابات الرئاسية المقبلة لبرشلونة وتولي شخصية جديدة - ربما فيكتور فونت - زمام الأمور وتغيير اتجاه التعاقدات.
