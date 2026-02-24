AFP
لماذا خرج كيليان مبابي فجأة من مباراة ريال مدريد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا؟
مبابي يغادر تدريبات ريال مدريد بسبب إصابة
وفقًا لصحيفة L'Equipe، اضطر مبابي إلى مغادرة تدريبات ريال مدريد يوم الثلاثاء بسبب مشكلة في الركبة، حيث كان يعاني من ألم مستمر في ساقه اليسرى. ثم خضع لبعض الفحوصات في فترة ما بعد الظهر، وجاءت النتائج بعد ساعات لتؤكد أنه من "المستحيل" أن يشارك المهاجم في مباراة بنفيكا.
أربيلوا قد يضطر إلى تغيير موقفه
في مؤتمره الصحفي الذي عقده في وقت سابق يوم الثلاثاء، أكد مدرب ريال مدريد أربيلوا أن مبابي سيكون جاهزًا للعب بعد أن تغلب على المشكلة التي واجهها في الأسابيع الأخيرة.
وقال: "كيليان جاهز للعب غدًا، وهذا... في هذه المرحلة، هو الأهم. بالطبع، هو هنا منذ عدة أسابيع و... والجميع يعرف ذلك، حسناً... قبل كل شيء، ما أردت التأكيد عليه هو الالتزام الذي يظهره. مع زملائه في الفريق، مع فريقه، مع مدربه، مع النادي، مع مشجعيه. أعتقد أنه من المهم جدًا تسليط الضوء على الجهد الكبير الذي يبذله كيليان. أنه يحاول مساعدتنا على أرض الملعب.
"إنه لاعب يغير مجرى المباراة. أعتقد أن أي مدافع، عندما يواجهه، يعرف أنه يمكنه أن يقرر نتيجة المباراة بأي حركة. و... حسناً... إنه جاهز ليوم غد، ونحن متأكدون من أننا سنحتاج إليه، وسيقدم مباراة رائعة".
بنفيكا يصل وسط عاصفة عنصرية من بريستياني
طغت على مباراة الذهاب في هذه المواجهة ادعاءات فينيسيوس جونيور بأنه تعرض لإهانات عنصرية من جانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بعد أن سجل الهدف الوحيد في المباراة. وقد نفى بريستياني، الذي تم إيقافه مؤقتًا عن مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، هذا الاتهام، مؤكدًا أنه في الواقع أطلق عبارة مسيئة للمثليين على فينيسيوس بدلاً من أن يطلق عليه البرازيلي لقب "قزم". ومن المتوقع أن يتم رفض هذا الدفاع ويمكن أن يتم فرض حظر أطول عليه.
ناقش أربيلوا والحارس تيبو كورتوا الحادث يوم الثلاثاء. قال أربيلوا: "لدينا فرصة رائعة لتسجيل نقطة تحول في مكافحة العنصرية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي لطالما كان رائدًا في مكافحة العنصرية، لديه الفرصة لفعل ما هو أكثر من مجرد تركها كشعار أو لافتة جميلة قبل المباريات. ولنأمل - أو بالأحرى، آمل - أن يغتنموا هذه الفرصة.
"كما قلنا، وكما قلت... عن اللعب بمستوى عالٍ، وتقديم أداء رائع. عن القيام بالأمور بشكل صحيح على أرض الملعب وتقديم أداء رائع حتى نتمكن من الفوز بالمباراة. هذا هو ما نركز عليه أكثر. هذا هو ما نضع فيه كل طاقتنا وجهدنا. وهذا ما نريد أن نراه غدًا. الباقي، بالطبع، ليس من شأننا. أو على الأقل، ليس من شأننا اتخاذ مثل هذه القرارات. هذا من شأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)".
وأضاف كورتوا: "مع كل ما حدث، هناك الكثير من الأمور التي لم تتم بشكل جيد. أعتقد أن العنصرية وكره المثليين - كل هذه الأمور - لا يمكننا قبولها، والإهانة خطيرة بنفس القدر. فيني لم يرتكب أي خطأ. لقد احتفل بالطريقة التي احتفل بها العديد من المنافسين ضدنا أيضًا. في النهاية، علينا المضي قدمًا وترك الأمر عند هذا الحد. لا يمكننا تبرير فعل عنصري مزعوم بالاحتفال".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تبدأ مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. وسيواجه الفائز في هذه المواجهة إما مانشستر سيتي أو سبورتنج في دور الـ16.
