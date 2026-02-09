لماذا تخلّى مانشستر يونايتد ومايكل كاريك عن خططهما للذهاب إلى السعودية لخوض مباراة ودية مربحة في منتصف الموسم؟

وفقًا لصحيفة The Times، كان مانشستر يونايتد يخطط للذهاب إلى الشرق الأوسط لخوض مباراة ودية كان من الممكن أن تدر أرباحًا طائلة. في وقت سابق من هذا الموسم، ادعى أموريم أن النادي "كان عليه القيام بذلك".

وبرر ذلك بأن النادي لم يكن لديه خيار آخر بسبب فشله في التأهل للمسابقات الأوروبية.

وقال: "علينا القيام بذلك. وكما تعلمون، كنا نعلم أنه عندما فشلنا في التأهل إلى البطولات الأوروبية، سيكون لدينا الكثير من الأمور التي يتعين علينا القيام بها. لدينا جماهيرنا، ولدينا الميزانية، وعلينا تعويض الكثير من الأمور. لذا، علينا القيام بذلك. وسنفعل ذلك. نريد أن نكون مع جماهيرنا في جميع أنحاء العالم. إذا كان عليك القيام بذلك، فعليك أن تجد المساحة اللازمة للقيام بذلك".